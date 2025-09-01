Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paiva utilizou 29 atletas diferentes em dez jogos comandando do Fortaleza

Paiva utilizou 29 atletas diferentes em dez jogos comandando do Fortaleza

Nesses dez jogos, em nenhuma vez Paiva conseguiu repetir sua escalação inicial
Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Desde que assumiu o comando técnico do Fortaleza, Renato Paiva ainda não conseguiu repetir uma escalação titular. Em dez jogos à frente do Tricolor do Pici, o técnico lusitano levou a campo 29 atletas diferentes, sendo que somente Pierre — que estreou pelo Leão ao sair do banco na derrota para o Internacional, na noite deste domingo, 31 — não foi titular em nenhuma das partidas.

Com essa alta rotatividade, alguns poucos nomes atuam com mais frequência por diferentes motivos. A peça principal do técnico português — ao menos aquela mais vezes escolhida como titular — é o volante Lucas Sasha.

O meio-campista foi escalado entre os onze iniciais em nove das dez partidas do comandante leonino. A única exceção ocorreu justamente na última partida do Tricolor, quando o camisa 88 figurou na lista do Departamento Médico para tratar um edema muscular na panturrilha direita.

Quem também atuou em nove partidas foi o meia Lucca Prior e os atacantes Breno Lopes e Adam Bareiro. O jovem meio-campista esteve em campo desde os primeiros minutos em sete ocasiões, entrando como substituto em duas partidas.

Já o experiente ponta foi o segundo atleta mais vezes escolhido entre os titulares (8), tendo sido acionado com a partida em andamento em uma ocasião. Em contrapartida, o centroavante paraguaio foi o atleta de Paiva que mais vezes entrou em campo após iniciar no banco de reservas: foram nove partidas disputadas, sendo somente uma como titular.

Apesar da alta rotatividade, em três ocasiões Paiva não conseguiu repetir sua escalação devido a uma única alteração na equipe titular. Esses dados evidenciam a dificuldade do treinador em encontrar uma base consolidada para o time, reflexo tanto das circunstâncias do elenco quanto da busca por soluções diante da fase conturbada que o Fortaleza atravessa na Série A.

Veja abaixo quais jogadores do Fortaleza atuaram nesse período:

  1. Lucas Sasha – 9 titular + 0 reserva = 9 jogos
  2. Bareiro – 1 + 8 = 9 jogos
  3. Breno Lopes – 8 + 1 = 9 jogos
  4. Lucca Prior – 7 + 2 = 9 jogos
  5. Gastón Ávila – 7 + 1 = 8 jogos
  6. Herrera – 3 + 5 = 8 jogos
  7. Matheus Pereira – 7 + 0 = 7 jogos
  8. Lucero – 3 + 4 = 7 jogos
  9. Pikachu – 1 + 6 = 7 jogos
  10. Eros Mancuso – 6 + 1 = 7 jogos
  11. Marinho – 5 + 1 = 6 jogos
  12. Deyverson – 5 + 1 = 6 jogos
  13. Kuscevic – 6 + 0 = 6 jogos
  14. Hélton Leite – 5 + 0 = 5 jogos
  15. Diogo Barbosa – 4 + 1 = 5 jogos
  16. Rossetto – 2 + 3 = 5 jogos
  17. Brítez – 4 + 1 = 5 jogos
  18. Allanzinho – 1 + 3 = 4 jogos
  19. Bruno Pacheco – 4 + 0 = 4 jogos
  20. Tinga – 3 + 1 = 4 jogos
  21. Pochettino – 3 + 1 = 4 jogos
  22. Martínez – 1 + 3 = 4 jogos
  23. Kervin – 1 + 2 = 3 jogos
  24. Magrão – 3 + 0 = 3 jogos
  25. Weverson – 2 + 1 = 3 jogos
  26. Vinicius Silvestre – 2 + 0 = 2 jogos
  27. Zé Welison – 1 + 1 = 2 jogos
  28. Pablo – 1 + 1 = 2 jogos
  29. Pierre – 0 + 1 = 1 jogo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar