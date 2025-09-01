Paiva utilizou 29 atletas diferentes em dez jogos comandando do Fortaleza

Lucas Sasha foi o atleta que mais atuou como titular sob o comando de Renato Paiva / Crédito: AURÉLIO ALVES

Desde que assumiu o comando técnico do Fortaleza, Renato Paiva ainda não conseguiu repetir uma escalação titular. Em dez jogos à frente do Tricolor do Pici, o técnico lusitano levou a campo 29 atletas diferentes, sendo que somente Pierre — que estreou pelo Leão ao sair do banco na derrota para o Internacional, na noite deste domingo, 31 — não foi titular em nenhuma das partidas. Com essa alta rotatividade, alguns poucos nomes atuam com mais frequência por diferentes motivos. A peça principal do técnico português — ao menos aquela mais vezes escolhida como titular — é o volante Lucas Sasha.

O meio-campista foi escalado entre os onze iniciais em nove das dez partidas do comandante leonino. A única exceção ocorreu justamente na última partida do Tricolor, quando o camisa 88 figurou na lista do Departamento Médico para tratar um edema muscular na panturrilha direita. Quem também atuou em nove partidas foi o meia Lucca Prior e os atacantes Breno Lopes e Adam Bareiro. O jovem meio-campista esteve em campo desde os primeiros minutos em sete ocasiões, entrando como substituto em duas partidas. Já o experiente ponta foi o segundo atleta mais vezes escolhido entre os titulares (8), tendo sido acionado com a partida em andamento em uma ocasião. Em contrapartida, o centroavante paraguaio foi o atleta de Paiva que mais vezes entrou em campo após iniciar no banco de reservas: foram nove partidas disputadas, sendo somente uma como titular.