Com 20%, Paiva é o treinador do Fortaleza com o 4º pior aproveitamento no século

Com 20%, Paiva é o treinador do Fortaleza com o 4º pior aproveitamento no séculoO comandante tricolor tem um índice de pontuação inferior, por exemplo, a Zé Ricardo e Chamusca, que não completaram 10 jogos, tendo assim o pior índice entre os que disputaram Série A
O técnico Renato Paiva completou 10 jogos pelo Fortaleza na noite deste domingo, 31, na derrota para o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com o novo revés, o português agora registra apenas 20% de aproveitamento no comando técnico do Leão do Pici, que segue na penúltima colocação da Série A do Campeonato Brasileiro e foi eliminado na Libertadores. O treinador figura com o quarto pior índice de um técnico do clube no século — sendo o pior jogando Série A.
Na beira do campo, com as cores do escrete vermelho-azul-e-branco, Paiva tem somente uma vitória, quando bateu o RB Bragantino. Empatou ainda em três outros jogos, ante Vélez, Corinthians e Bahia. Nas derrotas, enfrentou Grêmio, Botafogo, Fluminense, novamente o Vélez, Mirassol e Internacional. Ao todo, são oito gols marcados e 17 sofridos.
O aproveitamento do comandante ex-Botafogo agora é superior somente aos índices de Barbieri, Ferdinando Teixeira — em sua última passagem — e Márcio Fernandes no século. A diferença é que nenhum dos três chegou a completar os 10 jogos feitos por Paiva nas sequências citadas. Os números são piores, por exemplo, que os de Zé Ricardo (23%) e Marcelo Chamusca (25%).
O levantamento dos números dos ex-treinadores do clube cearense foi realizado inicialmente pelo jornalista Luca Laprovitera e o Esportes O POVO confirmou.
Piores aproveitamentos
Entre os que integram a lista de piores aproveitamentos, Barbieri tem o menor. O técnico assumiu o Fortaleza na oitava rodada da Série B de 2008, perdendo para ABC, Vila Nova, Ceará e Ponte Preta. O treinador ainda empatou com o América-RN e não venceu nenhum jogo, ficando com 6% de aproveitamento.
Outro que teve um baixo desempenho (17%) foi Ferdinando Teixeira em sua última passagem pelo Leão do Pici, em 2011, quando comandou a equipe por quatro jogos do Campeonato Cearense daquele ano. Na ocasião, venceu somente o Quixadá e perdeu para Icasa, Crato e Guarany de Sobral. No geral, contando outras vezes que assumiu o Leão, Ferdinando tem 45 vitórias em 97 partidas.
Por sua vez, Márcio Fernandes assumiu o time do Pici na Série B de 2009 e até teve uma boa estreia, com a equipe goleando o Paraná por 4 a 0, mas depois perdeu cinco partidas, contra Guarani, Portuguesa, Brasiliense, Duque de Caxias e Juventude; empatando ainda com o ABC-RN.