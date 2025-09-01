Com 20%, Paiva é o treinador do Fortaleza com o 4º pior aproveitamento no século

Renato Paiva venceu apenas um jogo no comando do Fortaleza / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O técnico Renato Paiva completou 10 jogos pelo Fortaleza na noite deste domingo, 31, na derrota para o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com o novo revés, o português agora registra apenas 20% de aproveitamento no comando técnico do Leão do Pici, que segue na penúltima colocação da Série A do Campeonato Brasileiro e foi eliminado na Libertadores. O treinador figura com o quarto pior índice de um técnico do clube no século — sendo o pior jogando Série A. Na beira do campo, com as cores do escrete vermelho-azul-e-branco, Paiva tem somente uma vitória, quando bateu o RB Bragantino. Empatou ainda em três outros jogos, ante Vélez, Corinthians e Bahia. Nas derrotas, enfrentou Grêmio, Botafogo, Fluminense, novamente o Vélez, Mirassol e Internacional. Ao todo, são oito gols marcados e 17 sofridos.