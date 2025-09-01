Paiva reconhece fragilidade defensiva do Fortaleza e lamenta erros em derrota

Paiva reconhece fragilidade defensiva do Fortaleza e lamenta erros em derrotaNos 10 jogos de Paiva à frente do Leão, a baliza tricolor só não foi vazada em uma ocasião — no empate sem gols diante do Vélez, pela Libertadores
O Fortaleza completou seu oitavo jogo sem vitória após ser derrotado por 2 a 1 pelo Internacional, na noite deste domingo, 31, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em mais um erro individual, os comandados de Renato Paiva viram os donos da casa abrirem o placar logo cedo, depois que Brítez cometeu pênalti em Carbonero, convertido por Alan Patrick.
O Leão do Pici até conseguiu igualar o marcador poucos minutos depois, mas, no início do segundo tempo, Vitinho marcou o gol que sacramentou a vitória colorada. Na coletiva pós-jogo, o comandante português falou sobre a fragilidade defensiva da equipe e analisou o início “já esperado” de superioridade dos gaúchos.
“De fato, a equipe não está defendendo bem, e os adversários não precisam de muitas oportunidades para nos marcar gols. Essa é a grande verdade. Precisamos continuar insistindo e trabalhando para corrigir esses pontos”, disse Paiva.
“O Internacional entrou melhor no jogo, como já esperávamos que acontecesse. Jogando em casa, estavam um pouco pressionados e buscaram, com mais posse de bola, atacar nosso espaço e nossa defesa. Consequentemente, acabaram por criar melhores oportunidades, em especial no lance que originou o gol — um pênalti cometido por nós, que deu vantagem ao adversário”, completou.
Baliza vazada
Desde que assumiu o comando técnico do Fortaleza, no duelo contra o Bahia, no último dia 19 de julho, Renato Paiva dirigiu o time em dez partidas. Nesse período, a baliza tricolor só não foi vazada em uma ocasião — no empate sem gols diante do Vélez, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No recorte, a equipe sofreu 17 gols, com média de 1,7 por confronto.
Foi também a oitava vez que o Leão precisou correr atrás do placar. Em duas oportunidades conseguiu empatar e segurar o resultado até o fim: contra o Bahia, na estreia do treinador, e diante do Corinthians, pela 18ª rodada do Brasileirão.
“Volto a elogiar, como no último jogo (contra o Mirassol) e em vários outros, a reação da equipe após o gol sofrido. Passamos a ter mais posse de bola, a jogar o futebol que queremos praticar e a dificultar a vida do Internacional. Conseguimos chegar ao empate em uma jogada que demonstra muito do trabalho que buscamos desenvolver com os jogadores”, ressaltou o técnico.
“Após o gol, melhoramos bastante na partida e tivemos uma chance claríssima com Mancuso para virar o jogo em 2 a 1. No entanto, mais uma vez, o detalhe nos impediu de concretizar”, lamentou Paiva, citando a oportunidade desperdiçada pelo lateral argentino.
O próximo compromisso do Fortaleza será no sábado, 6, às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Vitória. O duelo entre Leões é tratado como crucial para os cearenses, já que, além de enfrentar um rival direto, a diferença do Tricolor para o Rubro-Negro — 17º colocado — é de sete pontos.