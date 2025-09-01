Paiva reconhece fragilidade defensiva do Fortaleza e lamenta erros em derrota

Renato Paiva estreou como técnico do Fortaleza no dia 19 de julho, contra o Bahia / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza completou seu oitavo jogo sem vitória após ser derrotado por 2 a 1 pelo Internacional, na noite deste domingo, 31, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em mais um erro individual, os comandados de Renato Paiva viram os donos da casa abrirem o placar logo cedo, depois que Brítez cometeu pênalti em Carbonero, convertido por Alan Patrick. O Leão do Pici até conseguiu igualar o marcador poucos minutos depois, mas, no início do segundo tempo, Vitinho marcou o gol que sacramentou a vitória colorada. Na coletiva pós-jogo, o comandante português falou sobre a fragilidade defensiva da equipe e analisou o início “já esperado” de superioridade dos gaúchos.

“De fato, a equipe não está defendendo bem, e os adversários não precisam de muitas oportunidades para nos marcar gols. Essa é a grande verdade. Precisamos continuar insistindo e trabalhando para corrigir esses pontos”, disse Paiva. “O Internacional entrou melhor no jogo, como já esperávamos que acontecesse. Jogando em casa, estavam um pouco pressionados e buscaram, com mais posse de bola, atacar nosso espaço e nossa defesa. Consequentemente, acabaram por criar melhores oportunidades, em especial no lance que originou o gol — um pênalti cometido por nós, que deu vantagem ao adversário”, completou. Baliza vazada

Desde que assumiu o comando técnico do Fortaleza, no duelo contra o Bahia, no último dia 19 de julho, Renato Paiva dirigiu o time em dez partidas. Nesse período, a baliza tricolor só não foi vazada em uma ocasião — no empate sem gols diante do Vélez, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No recorte, a equipe sofreu 17 gols, com média de 1,7 por confronto. Foi também a oitava vez que o Leão precisou correr atrás do placar. Em duas oportunidades conseguiu empatar e segurar o resultado até o fim: contra o Bahia, na estreia do treinador, e diante do Corinthians, pela 18ª rodada do Brasileirão.