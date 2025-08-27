Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza deve concluir compra de Guzmán; Luquinhas será vendido

Leão do Pici deve finalizar transação com o Torpedo pelo colombiano ainda nesta semana. Luquinhas recusa russos, mas será negociado com outro europeu
Afonso Ribeiro
Nos últimos dias da janela de transferências, além de buscar mais três contratações, o Fortaleza quer enfim concretizar a compra do meia colombiano Yeison Guzmán junto ao Torpedo, da Rússia, nesta semana, apurou o Esportes O POVO. Luquinhas, que poderia ser incluído na negociação, recusou, mas será vendido para outra equipe europeia.

O Tricolor chegou a um acordo com Guzmán ainda no início deste mês, mas as tratativas tiveram entraves — tanto burocráticos quanto pela possibilidade de envolver Luquinhas. O colombiano já treina no Pici há cerca de 15 dias e resolveu a parte de documentação, mas ainda não foi anunciado porque a transação entre os clubes não foi resolvida. O coordenador técnico Marcelo Boeck falou sobre o tema na passada passada.

O Leão quer finalizar a contratação até o fim desta semana para deixar Guzmán à disposição do técnico Renato Paiva na retomada da Série A após a Data Fifa. O clube pagará ao Torpedo para exercer a compra e não envolverá Luquinhas. A imprensa colombiana — da terra natal do meio-campista — citou o valor de 2 milhões de dólares (R$ 10,9 milhões na cotação atual), mas o Esportes O POVO apurou que serão cifras menores.

Guzmán chega ao Pici para ser o meia de criação que o Fortaleza buscava no mercado da bola e que Paiva também detectou a necessidade. Em breve passagem pela Rússia, o jogador de 27 anos disputou 11 jogos e anotou cinco gols. No país onde nasceu, o colombiano atuou por Envigado, Atlético Nacional e Tolima.

A troca de documentação entre Torpedo e Fortaleza precisa ser finalizada e registrada no sistema da Fifa até a próxima terça-feira, 2, quando se encerra a janela de transferências do futebol brasileiro. Depois disso, o meia será regularizado no BID da CBF e estará liberado para atuar.

Para onde vai Luquinhas?

De volta de empréstimo ao Legia Varsóvia, da Polônia, Luquinhas já estava fora dos planos do Leão e foi liberado para buscar novo clube. O meia foi informado do interesse do Torpedo, mas recusou a ida para a Rússia.

O jogador está na Europa há alguns dias e aguarda a definição do futuro, ciente da proximidade do fim das janelas de transferências também no Velho Continente. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor tem tratativas em andamento para venda de Luquinhas, após a negociação frustrada com o Torpedo.

De acordo com o jornalista Tiago Brandão, do portal Território MLS, o clube é o Alanyaspor, da Turquia. O Fortaleza também quer finalizar esta operação nos próximos dias.

