Fortaleza deve concluir compra de Guzmán; Luquinhas será vendido

Guzmán será comprado pelo Fortaleza junto ao Torpedo, da Rússia / Crédito: Divulgação/Torpedo

Nos últimos dias da janela de transferências, além de buscar mais três contratações, o Fortaleza quer enfim concretizar a compra do meia colombiano Yeison Guzmán junto ao Torpedo, da Rússia, nesta semana, apurou o Esportes O POVO. Luquinhas, que poderia ser incluído na negociação, recusou, mas será vendido para outra equipe europeia. O Tricolor chegou a um acordo com Guzmán ainda no início deste mês, mas as tratativas tiveram entraves — tanto burocráticos quanto pela possibilidade de envolver Luquinhas. O colombiano já treina no Pici há cerca de 15 dias e resolveu a parte de documentação, mas ainda não foi anunciado porque a transação entre os clubes não foi resolvida. O coordenador técnico Marcelo Boeck falou sobre o tema na passada passada.

Para onde vai Luquinhas? De volta de empréstimo ao Legia Varsóvia, da Polônia, Luquinhas já estava fora dos planos do Leão e foi liberado para buscar novo clube. O meia foi informado do interesse do Torpedo, mas recusou a ida para a Rússia. Meia Luquinhas em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC O jogador está na Europa há alguns dias e aguarda a definição do futuro, ciente da proximidade do fim das janelas de transferências também no Velho Continente. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor tem tratativas em andamento para venda de Luquinhas, após a negociação frustrada com o Torpedo.