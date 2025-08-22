Boeck explica entrave na negociação do Fortaleza com Guzmán e diz: "Temos pressa"

O meio-campista Yeison Guzman teve passagem marcante pelo Tolima / Crédito: Juan Carlos HERNANDEZ / AFP

Em vídeo publicado, o coordenador técnico do Fortaleza, Marcelo Boeck, explicou duas situações de mercado da bola envolvendo o clube cearense: a possível saída do volante Ryan Guilherme para o Cruzeiro e o motivo do impasse na negociação com o meio-campista colombiano Yeison Guzmán. Sobre Guzmán, Boeck contou que as tratativas com o Torpedo Moscou foram acertadas para uma troca direta do colombiano por Luquinhas, que pertence ao Leão do Pici. Segundo o coordenador do Tricolor, o negócio ainda não foi concluído por uma pendência envolvendo o time russo e o meia brasileiro.