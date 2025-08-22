Boeck explica entrave na negociação do Fortaleza com Guzmán e diz: "Temos pressa"O coordenador técnico do Leão também falou sobre a situação do volante Ryan Guilherme, que tem acerta encaminhado com o Cruzeiro
Em vídeo publicado, o coordenador técnico do Fortaleza, Marcelo Boeck, explicou duas situações de mercado da bola envolvendo o clube cearense: a possível saída do volante Ryan Guilherme para o Cruzeiro e o motivo do impasse na negociação com o meio-campista colombiano Yeison Guzmán.
Sobre Guzmán, Boeck contou que as tratativas com o Torpedo Moscou foram acertadas para uma troca direta do colombiano por Luquinhas, que pertence ao Leão do Pici. Segundo o coordenador do Tricolor, o negócio ainda não foi concluído por uma pendência envolvendo o time russo e o meia brasileiro.
“Falando do Guzmán, que é um atleta que tem sido monitorado há muito tempo pelo Fortaleza. É um atleta em quem vimos uma oportunidade de mercado, e enviamos uma proposta formal ao Torpedo, da Rússia, que envolvia nosso atleta Luquinhas, em uma troca direta, um pelo outro”, disse.
“O Torpedo, então, nos deu anuência para chegarmos a um pré-acordo entre Fortaleza e Torpedo; Fortaleza, Guzmán e o seu empresário; e também um acordo entre o Fortaleza e Luquinhas para sua rescisão. Nesse momento, estamos apenas na pendência de ter o acerto entre o Torpedo e o Luquinhas, que pode acontecer a qualquer momento. Temos pressa em resolver para que esse negócio se concretize”, concluiu.
Ryan Guilherme deve ter o Cruzeiro como destino
Já sobre Ryan Guilherme, Boeck explicou que o volante chegou a ter a ida encaminhada para o Antwerp – inclusive viajando até a Bélgica. O acordo entre os clubes, porém, não foi concretizado, e o jogador retornou ao Leão, onde tem treinado normalmente. No cenário atual, o volante tem situação avançada com o Cruzeiro.
“É um atleta com quem tínhamos um acerto de empréstimo com opção de compra com o Antwerp. O atleta se deslocou até a Bélgica e, chegando lá, o acerto comercial não foi concluído. Nós requisitamos o retorno do atleta ao plantel, onde está treinando normalmente conosco, mas também com uma negociação em andamento envolvendo o Cruzeiro, que pode ser concluída nos próximos dias”, contou.