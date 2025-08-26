CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 27ª rodada; veja jogos do Fortaleza

Jogadores do Fortaleza comemoram gol no jogo Fortaleza x Red Bull Bragantino, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 27ª rodada na noite desta terça-feira, 26. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 23, 24, 25, 26 e 27. Ocupando a 19ª colocação na classificação, o Fortaleza vai enfrentar o Botafogo no dia 13 de setembro, sábado, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo será válido pela 23ª rodada do certame.