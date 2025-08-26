CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 27ª rodada; veja jogos do Fortaleza

CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 27ª rodada; veja jogos do FortalezaEntidade definiu as datas dos confrontos até o começo de outubro. Time tricolor é o atual 19º colocado da competição nacional
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 27ª rodada na noite desta terça-feira, 26. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 23, 24, 25, 26 e 27.
Ocupando a 19ª colocação na classificação, o Fortaleza vai enfrentar o Botafogo no dia 13 de setembro, sábado, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo será válido pela 23ª rodada do certame.
Uma semana depois, o Leão vai visitar o Palmeiras no Allianz Parque. Os times vão medir forças às 21 horas do sábado, 20. Na sequência, o time do Pici encara o Sport, em casa, no dia 27, sábado, e o São Paulo, fora, no dia 2 de outubro, quinta-feira.
O último compromisso detalhado é contra o Juventude, válido pela 27ª rodada. O Tricolor vai visitar o Papo no Sul do País no dia 5 de outubro, domingo, às 18h30min.
Antes dos jogos citados, a equipe de Renato Paiva ainda joga contra o Internacional neste domingo, 31, no Beira-Rio.
Confira os jogos do Fortaleza até a 27ª rodada da Série A:
- 22ª rodada - 31/8 (dom) - 20h30min - Internacional x Fortaleza
- 23ª rodada - 13/9 (sab) - 16h - Fortaleza x Vitória
- 24ª rodada - 20/9 (sab) - 21h - Palmeiras x Fortaleza
- 25ª rodada - 27/9 (sab) - 16h - Fortaleza x Sport
- 26ª rodada - 02/10 (qui) - 19h30min - Fortaleza x São Paulo
- 27ª rodada - 05/10 (dom) - 18h30min - Juventude x Fortaleza
