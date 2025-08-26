Fortaleza tem a pior campanha das últimas 10 rodadas da Série A

Neste recorte da elite nacional, o Leão do Pici venceu apenas um jogo, além de seis derrotas e um empate, o que representa 18,5% de aproveitamento

Nenhum outro time da Série A do Campeonato Brasileiro foi tão mal quanto o Fortaleza nas últimas dez rodadas. Considerando este recorte do torneio, o Leão do Pici amarga o pior aproveitamento, com apenas 18,5%, número que representa seis derrotas, dois empates e uma vitória em nove partidas disputadas. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG.

No período em questão, o Tricolor foi comandado por dois treinadores: Renato Paiva, em sete ocasiões, e Vojvoda, em duas. O único triunfo ocorreu com o comandante português, diante do RB Bragantino, na Arena Castelão. Nos seis duelos restantes, ele acumulou quatro reveses e dois empates – enquanto o técnico argentino, atualmente no Santos, perdeu ambos os jogos.