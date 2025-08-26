Fortaleza tem a pior campanha das últimas 10 rodadas da Série A

Fortaleza tem a pior campanha das últimas 10 rodadas da Série ANeste recorte da elite nacional, o Leão do Pici venceu apenas um jogo, além de seis derrotas e um empate, o que representa 18,5% de aproveitamento
Nenhum outro time da Série A do Campeonato Brasileiro foi tão mal quanto o Fortaleza nas últimas dez rodadas. Considerando este recorte do torneio, o Leão do Pici amarga o pior aproveitamento, com apenas 18,5%, número que representa seis derrotas, dois empates e uma vitória em nove partidas disputadas. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG.
No período em questão, o Tricolor foi comandado por dois treinadores: Renato Paiva, em sete ocasiões, e Vojvoda, em duas. O único triunfo ocorreu com o comandante português, diante do RB Bragantino, na Arena Castelão. Nos seis duelos restantes, ele acumulou quatro reveses e dois empates – enquanto o técnico argentino, atualmente no Santos, perdeu ambos os jogos.
No ranking de desempenho das últimas dez rodadas, o RB Bragantino detém o segundo pior aproveitamento, com 23%, seguido por Sport, Fluminense e Atlético-MG, todos empatados com 29%. No topo da lista está o Palmeiras, com 83%, acompanhado do Flamengo (81%) e do Bahia (75%).
Na tabela de classificação, o Fortaleza ocupa a vice-lanterna, com 15 pontos somados em 20 confrontos. Somente o Sport, com dez pontos, vive situação pior no Campeonato Brasileiro. Também de acordo com a projeção feita pela UFMG, o time cearense possui 74,5% de chance de rebaixamento, enquanto o clube pernambucano tem 88,8%.
Times com piores aproveitamentos nas últimas 10 rodadas da Série A:
- Fortaleza - 18,5%
- RB Bragantino - 23,3%
- Sport - 29%
- Fluminense - 29%
- Atlético-MG - 29%
- Vitória - 30%
- Grêmio - 33%
- Vasco - 33%
- Corinthians - 33%