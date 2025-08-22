Ex-Fortaleza, Bruno Costa assume cargo internacional na CBF

Ex-Fortaleza, Bruno Costa assume cargo internacional na CBFO dirigente irá dirigir um escritório de relações internacionais da CBF, em Miami (EUA)
Ex-dirigente do Fortaleza, Bruno Costa é anunciado como Diretor de Escritórios Internacionais e Relações da CBF, na recém inaugurada divisão em Miami (EUA). O executivo vai para sua terceira passagem pela confederação, já tendo exercido as funções de supervisor e administrador das categorias de base e scout das seleções de base e seleção principal.
Com passagens duradouras no futebol norte-americano, Bruno Costa chegou ao Fortaleza para substituir o então diretor de futebol, Sérgio Papellin. O rondoniense chegou ao Pici em dezembro de 2023 e foi desligado de suas funções no dia 3 de abril de 2025.
A ideia de um escritório nos Estados Unidos, segundo a própria CBF, surgiu de uma necessidade de internacionalizar a marca da CBF. A cidade americana foi escolhida devido ao número de jogos que a seleção brasileira disputará em território americano na Copa de 2026, além de uma boa relação entre a entidade e a Concacaf.
"Esta nova oportunidade na CBF foi como uma convocação para mim. Por ter conhecimento deste mercado, ter vivido nos Estados Unidos vários anos e conhecer os players, me coloquei à disposição para colaborar neste projeto. O escritório em Miami vai servir como um ponto de contato estratégico, para promover intercâmbio de conhecimentos, trazer oportunidades de mercado e ser a base para implementação de programas de desenvolvimento no futebol", disse Bruno Costa ao site da CBF.
Em seu Instagram, o dirigente agradeceu a oportunidade de retornar a entidade máxima do futebol e afirmou que esta é uma oportunidade de levar seu estado natal, Rondônia, para o mundo.
"Tenho o orgulho de oficialmente anunciar que recebi o convite para retornar pela terceira vez a CBF, agora como Diretor de Escritórios Internacionais / Relações, dentro do novo projeto de globalização da entidade", disse o executivo
"Gostaria de agradecer ao presidente Samir Xaud pela confiança depositada, onde estarei não somente levando o nome de nosso país, mas também o nome de meu querido estado de Rondônia e toda região norte do Brasil", concluiu.
Relembre a passagem de Bruno Costa pelo Fortaleza
Vindo para substituir Sérgio Papellin após a saída do dirigente e um vice de sul-americana, Bruno Costa chegou ao Pici com respaldo do CEO da equipe, Marcelo Paz, devido a sua experiência com categorias de base e conhecimento sobre futebol norte-americano.
Em seu anúncio no site oficial do clube, eram ressaltadas as conexões com países da Europa e da América do Sul, além da capacidade do profissional em falar três idiomas. Apesar das qualificações técnicas, o início da passagem de Bruno Costa no Pici foi ruim.
Com a perda do inédito hexacampeonato estadual e um primeiro semestre ruim em termos de desempenho e resultado, o executivo foi criticado pelo nível das contratações que chegaram ao Pici e recebeu o reforço de Alex Santiago em seu setor após o estadual.
Os diretores não se deram bem, com Santiago tendo cogitado sair do clube durante a temporada 2024, mas juntos conquistaram a Copa do Nordeste daquele ano e um quarto lugar no Campeonato Brasileiro.
Em 2025, o roteiro do começo de ano foi similar, com as contratações não surtindo o efeito desejado e o time tendo mau desempenho nos torneios regionais. Contudo, a melhor na equipe não veio e ambos os diretores foram desligados em abril.