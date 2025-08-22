Ex-Fortaleza, Bruno Costa assume cargo internacional na CBF

Bruno Costa, ex-executivo de futebol do Fortaleza, em entrevista coletiva durante sua passagem pelo clube / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ex-dirigente do Fortaleza, Bruno Costa é anunciado como Diretor de Escritórios Internacionais e Relações da CBF, na recém inaugurada divisão em Miami (EUA). O executivo vai para sua terceira passagem pela confederação, já tendo exercido as funções de supervisor e administrador das categorias de base e scout das seleções de base e seleção principal. Com passagens duradouras no futebol norte-americano, Bruno Costa chegou ao Fortaleza para substituir o então diretor de futebol, Sérgio Papellin. O rondoniense chegou ao Pici em dezembro de 2023 e foi desligado de suas funções no dia 3 de abril de 2025.

"Tenho o orgulho de oficialmente anunciar que recebi o convite para retornar pela terceira vez a CBF, agora como Diretor de Escritórios Internacionais / Relações, dentro do novo projeto de globalização da entidade", disse o executivo "Gostaria de agradecer ao presidente Samir Xaud pela confiança depositada, onde estarei não somente levando o nome de nosso país, mas também o nome de meu querido estado de Rondônia e toda região norte do Brasil", concluiu. Relembre a passagem de Bruno Costa pelo Fortaleza Vindo para substituir Sérgio Papellin após a saída do dirigente e um vice de sul-americana, Bruno Costa chegou ao Pici com respaldo do CEO da equipe, Marcelo Paz, devido a sua experiência com categorias de base e conhecimento sobre futebol norte-americano.

Em seu anúncio no site oficial do clube, eram ressaltadas as conexões com países da Europa e da América do Sul, além da capacidade do profissional em falar três idiomas. Apesar das qualificações técnicas, o início da passagem de Bruno Costa no Pici foi ruim. Com a perda do inédito hexacampeonato estadual e um primeiro semestre ruim em termos de desempenho e resultado, o executivo foi criticado pelo nível das contratações que chegaram ao Pici e recebeu o reforço de Alex Santiago em seu setor após o estadual. Os diretores não se deram bem, com Santiago tendo cogitado sair do clube durante a temporada 2024, mas juntos conquistaram a Copa do Nordeste daquele ano e um quarto lugar no Campeonato Brasileiro.