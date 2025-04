Saída de Alex Santiago do Fortaleza: entenda as insatisfações internas que motivaram demissão

Alex Santiago, chefe do departamento de futebol da SAF do Fortaleza Esporte clube, anunciou sua demissão / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

A saída de Alex Santiago do Fortaleza, então chefe do departamento de futebol da SAF, não aconteceu apenas por um motivo específico — como divulgado na nota oficial do clube informando o desligamento dele. Conforme apurou o Esportes O POVO, havia outras insatisfações por parte de pessoas do clube quanto ao ex-dirigente tricolor que desgastaram a relação. Em comunicado à imprensa, o Fortaleza explicou que a decisão “pela demissão do Sr. Alex Santiago decorre, principalmente, de uma conduta considerada incompatível com os princípios de governança e integridade que regem a administração do Fortaleza Esporte Clube – SAF”, um contexto atrelado à premiação do título do Campeonato Brasileiro de Futsal, conquistado pelo Leão em 2024.

As decisões quanto ao futsal aconteceram no período em que Alex Santiago atuou como presidente da Associação. Nesta temporada, o ex-dirigente mudou de cargo e passou a atuar como chefe do departamento de futebol, a convite de Marcelo Paz, CEO da SAF do Tricolor. Na função, outros atritos internos surgiram, como o relacionamento desgastado com parte do elenco profissional e o alto salário na SAF sem que ele dedicasse 100% do tempo ao clube. Procurado pelo Esportes O POVO, Alex Santiago não se pronunciou sobre a saída e nem sobre os motivos apontados pelo Conselho de Administração da SAF. Caso o ex-dirigente se manifeste, a matéria será atualizada.

Cronologia e os atritos entre Alex Santiago e Marcelo Paz no Fortaleza em 2025

Além das questões descritas, outro fator interno minou a permanência de Alex Santiago: criou-se um atrito com Marcelo Paz. A relação entre os dois se desgastou ainda mais nesta temporada, em meio a conflitos de ideias e ao mau momento do time, marcado pelo vice-campeonato cearense e desempenho abaixo das expectativas nas partidas. A cronologia tem início em julho de 2024, quando Alex Santiago chegou a escrever uma carta de renúncia para deixar o departamento de futebol do Fortaleza, cargo que exercia na época. Uma das motivações foi ele ter se sentido isolado e escanteado internamente, sobretudo a partir da chegada do executivo Bruno Costa. O dirigente, entretanto, voltou atrás e desistiu da decisão. No final de 2024, Alex Santiago recebeu o convite de Marcelo Paz para deixar a presidência e assumir o cargo de diretor de futebol, com promessa de “carta branca” no departamento. Na prática, não foi o que aconteceu. Algumas situações do dia a dia, como decisões vetadas, incluindo contratações ou mudanças que o ex-dirigente queria fazer, foram impedidas por conta do orçamento.

Os pensamentos de Alex Santiago e Marcelo Paz, muitas vezes, não se alinhavam — o que naturalmente gerava conflitos. Outras atitudes, como o fato de o CEO da SAF ter se ausentado mais em decorrência de viagens, também causaram insatisfação no ex-dirigente. Nas últimas semanas, diante dos resultados ruins em campo, o clima interno piorou. Executivo de futebol Bruno Costa, presidente Alex Santiago e CEO Marcelo Paz no jogo RB Bragantino x Fortaleza, no Nabi Abi Chedid, no Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC