Fortaleza dá sequência à reformulação e demite executivo de futebol Bruno Costa

Executivo de futebol Bruno Costa no jogo Rosario Central x Fortaleza, no Gigante de Arroyito, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Em meio a um processo de reformulação, após a saída do diretor de futebol Alex Santiago, o Fortaleza demitiu o executivo de futebol Bruno Costa nesta quinta-feira, 3, conforme apurou o Esportes O POVO. O clube nega a demissão, mas ressalta que o desligamento do profissional aconteceu em "comum acordo". A reportagem mantém apuração. "O Fortaleza Esporte Clube informa que, em comum acordo, o Executivo de Futebol Bruno Costa não faz mais parte do Departamento de Futebol do Tricolor. Durante o período em que esteve no Clube, Bruno participou da conquista do título da Copa do Nordeste de 2024, do 4° lugar no Campeonato Brasileiro da Série A e da consequente classificação para a CONMEBOL Libertadores. O Fortaleza agradece a Bruno pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", disse o Leão do Pici em nota.