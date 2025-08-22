Torcedores e ex-jogadores do Fortaleza exaltam Vojvoda em post do Santos: "Cuidem dele"

Argentino de 50 anos assinou contrato com o Alvinegro Praiano até dezembro de 2026. Ele comandou o Leão do Pici entre maio de 2021 e julho de 2025

Anunciado como novo técnico do Santos nesta sexta-feira, 22, Juan Pablo Vojvoda foi exaltado por torcedores e ex-jogadores do Fortaleza. As mensagens de carinho ocorreram nos comentários do post que oficializou a chegada do argentino ao Peixe.

Um dos elogios foi feito pelo ex-zagueiro do Leão e atualmente no Goiás, Titi. Homem de confiança do comandante durante sua passagem pelo clube cearense, o defensor escreveu: "Juan Pablo Vojvoda, máximo respeito". Outro ex-comandado, Thiago Galhardo, hoje no Santa Cruz-PE, reforçou o carinho ao deixar nos comentários: “El professor”, acompanhado de emojis de aplausos.