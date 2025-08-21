Paiva justifica redução de elenco e afastamento de jogadores no Fortaleza

Paiva justifica redução de elenco e afastamento de jogadores no FortalezaEm vídeo divulgado na TV Leão, o português explicou a decisão de afastar alguns atletas. Conforme apurou o Esportes O POVO com exclusividade, Deyverson, Zé Welison e Magrão estão fora dos planos
Técnico do Fortaleza, Renato Paiva se pronunciou sobre as mudanças realizadas no elenco nesta quinta-feira, 21. Em vídeo divulgado na TV Leão, canal oficial do clube no Youtube, o português justificou a decisão de afastar alguns atletas. Conforme apurou o Esportes O POVO com exclusividade, Deyverson, Zé Welison e Magrão estão fora dos planos.
“Decidimos emagrecer o elenco. A chegada desses jogadores (os reforços) vai alargar muito o número de jogadores, o que prejudica a minha forma de treinar e a preparação da equipe para os próximos jogos. Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles que eu entendo que são importantes para a forma de jogar agora e para o que o clube precisa agora. Nós temos que estar focados naquilo que é importante, que é vencer jogos na Série A”, comentou.
Na sequência, o comandante tricolor fez questão de deixar claro que a medida não passa por "falta de profissionalismo" e agradeceu aos jogadores pelo período de convivência no clube. Os atletas, por sinal, comunicados que podem buscar outros rumos na carreira.
“Não tenho isto para dizer sobre profissionalismo. Agradecer a esses jogadores tudo que deram ao Fortaleza. Quero deixar bem claro que esses jogadores que vão sair não são os culpados da situação que o Fortaleza está. Os culpados são todos, porque a situação se arrasta há muito tempo. Estou aqui há um mês e também já tenho culpa, pois tomei decisões. Mas eu não queria que passasse para o exterior que isso é um castigo, ou que esses jogadores são os culpados."
"São jogadores para o qual eu olho e não vejo opção para jogar. São bons profissionais e devem procurar opções em outras realidades e em outros clubes, pois aqui, comigo, não vão jogar tanto. E ficar aqui no clube só treinando não ajuda. Não ajuda nós e nem eles", completou Renato Paiva.
Bastidores da decisão
Conforme apurou o Esportes O POVO, o comandante português conversou com os atletas de forma particular e pontuou os motivos da decisão. A diretoria do Leão deve comunicar os respectivos empresários que não haverá maiores empecilhos para uma negociação em caso de propostas.
Outras mudanças também devem ocorrer no elenco em breve, em meio ao processo de reformulação. Além disso, o Fortaleza já contratou sete jogadores na atual janela de transferências e tenta resolver questões burocráticas para anunciar o meia colombiano Guzmán.