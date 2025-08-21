Paiva justifica redução de elenco e afastamento de jogadores no Fortaleza

Renato Paiva assumiu o Fortaleza no mês de julho / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Técnico do Fortaleza, Renato Paiva se pronunciou sobre as mudanças realizadas no elenco nesta quinta-feira, 21. Em vídeo divulgado na TV Leão, canal oficial do clube no Youtube, o português justificou a decisão de afastar alguns atletas. Conforme apurou o Esportes O POVO com exclusividade, Deyverson, Zé Welison e Magrão estão fora dos planos. “Decidimos emagrecer o elenco. A chegada desses jogadores (os reforços) vai alargar muito o número de jogadores, o que prejudica a minha forma de treinar e a preparação da equipe para os próximos jogos. Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles que eu entendo que são importantes para a forma de jogar agora e para o que o clube precisa agora. Nós temos que estar focados naquilo que é importante, que é vencer jogos na Série A”, comentou.