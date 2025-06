Ex-Ceará, Lelê é anunciado pelo Nagoya Grampus, do Japão

/ Crédito: Reprodução / X do Nagoya Grampus

O atacante Lelê, ex-Ceará, foi oficialmente anunciado pelo Nagoya Grampus, do Japão. O atleta chegou ao Alvinegro no início da temporada por empréstimo junto ao Fluminense-RJ, mas acabou não correspondendo: foram apenas nove jogos e nenhum gol marcado.

O jogador tinha contrato com o Vovô até o fim de 2025. Por isso, como compensação financeira, o clube receberá R$ 1,95 milhão pela saída do atleta, conforme previsto em contrato.