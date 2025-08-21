Fortaleza recebe cobrança de torcedores no Pici com tom hostil e ameaças

Fortaleza realiza treinamento no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Samuel Setubal

Eliminado da Libertadores e 19º colocado na Série A, o Fortaleza vive momento conturbado dentro e fora de campo. Na tarde desta quinta-feira, 21, no Pici, o elenco tricolor foi alvo de mais uma cobrança — a terceira no intervalo de 24 horas. O protesto, promovido por parte de uma das organizadas do clube, teve tom mais hostil do que as anteriores. Conforme apurou o Esportes O POVO, alguns torcedores chegaram a ameaçar familiares dos jogadores, que desaprovaram o formato do protesto e reagiram. No momento, houve necessidade de intervenção de funcionários tricolores para evitar que a situação evoluísse para confronto direto.