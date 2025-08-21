Fortaleza recebe cobrança de torcedores no Pici com tom hostil e ameaças

Fortaleza recebe cobrança de torcedores no Pici com tom hostil e ameaçasConforme apurou o Esportes O POVO, alguns torcedores chegaram a ameaçar familiares dos jogadores, que desaprovaram o formato do protesto e reagiram
Eliminado da Libertadores e 19º colocado na Série A, o Fortaleza vive momento conturbado dentro e fora de campo. Na tarde desta quinta-feira, 21, no Pici, o elenco tricolor foi alvo de mais uma cobrança — a terceira no intervalo de 24 horas.
O protesto, promovido por parte de uma das organizadas do clube, teve tom mais hostil do que as anteriores. Conforme apurou o Esportes O POVO, alguns torcedores chegaram a ameaçar familiares dos jogadores, que desaprovaram o formato do protesto e reagiram. No momento, houve necessidade de intervenção de funcionários tricolores para evitar que a situação evoluísse para confronto direto.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
Ainda conforme apuração, o Fortaleza atendeu o pedido de sua principal organizada e conversou duas vezes com os oponentes no mesmo dia — na madrugada e, posteriormente, à tarde. Em ambas as ocasiões, o capitão Tinga foi representante do elenco. É válido ressaltar que a torcida deu voto de apoio aos trabalhos de Sérgio Papellin, diretor de futebol, e Renato Paiva, técnico da equipe.
Protestos na madrugada
Após a eliminação do Fortaleza na Libertadores na terça-feira, 19, torcedores protestaram no desembarque da equipe no Aeroporto Internacional Pinto Martins na noite dessa quarta-feira, 20. Na ocasião, o elenco saiu por outro portão e as cobranças acabaram sendo direcionadas ao diretor de futebol Sérgio Papellin, que apareceu no saguão.
Em seguida, os tricolores se dirigiram ao Centro de Excelência Alcides Santos e bloquearam a saída do portão dos atletas. No novo protesto, Renato Paiva, técnico do Leão, reafirmou o compromisso com o clube, pediu compreensão pelo mau momento vivido e reforçou a importância do apoio ao clube nas arquibancadas.
O atacante Deyverson também foi alvo das cobranças. Os torcedores pediram uma postura mais séria dentro de campo e criticaram as atitudes consideradas como “brincadeiras” durante as partidas.
"Deyverson, quer brincar? Brinca quando time estiver ganhando de 3 a 0, mas tu quer brincar em um 0 a 0", reclamou um torcedor.