Fortaleza enxuga elenco e não usará Deyverson e Zé Welison contra Mirassol por decisão de Paiva

Atacante e volante, além do goleiro Magrão, não serão mais utilizados pelo treinador do Leão a partir da partida do próximo domingo, 24

Na luta conta o rebaixamento na Série A, o Fortaleza fará mudanças no elenco para a sequência da temporada. O Esportes O POVO apurou que o atacante Deyverson, o volante Zé Welison e o goleiro Magrão já não serão utilizados na partida contra o Mirassol por decisão do técnico Renato Paiva.

O comandante português conversou com os atletas de forma particular e pontuou os motivos da decisão. A diretoria do Leão deve comunicar os respectivos empresários que não haverá maiores empecilhos para uma negociação em caso de propostas.