Fortaleza enxuga elenco e não usará Deyverson e Zé Welison contra Mirassol por decisão de Paiva

Fortaleza enxuga elenco e não usará Deyverson e Zé Welison contra Mirassol por decisão de PaivaAtacante e volante, além do goleiro Magrão, não serão mais utilizados pelo treinador do Leão a partir da partida do próximo domingo, 24
Na luta conta o rebaixamento na Série A, o Fortaleza fará mudanças no elenco para a sequência da temporada. O Esportes O POVO apurou que o atacante Deyverson, o volante Zé Welison e o goleiro Magrão já não serão utilizados na partida contra o Mirassol por decisão do técnico Renato Paiva.
O comandante português conversou com os atletas de forma particular e pontuou os motivos da decisão. A diretoria do Leão deve comunicar os respectivos empresários que não haverá maiores empecilhos para uma negociação em caso de propostas.
O centroavante foi contratado pelo Tricolor em março deste ano, por R$ 5,1 milhões, junto ao Atlético-MG. No total, disputou 26 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistências, mas ficou marcado negativamente por declarações ou atitudes em campo em meio ao mau momento do clube.
O meio-campista, por sua vez, está no Pici desde 2022 e teve algumas propostas para deixar o Fortaleza, inclusive na atual temporada, mas optou por permanecer. As atuações do camisa 17 foram alvo de críticas da torcida. Ele teve oferta do Vitória e recebeu sondagem do Athletico-PR nos últimos meses.
