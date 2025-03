Fortaleza anuncia a contratação do atacante Deyverson; saiba detalhes

Deyverson foi anunciado pelo Fortaleza nesta sexta-feira, 28. / Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

Após semanas de negociação, o Fortaleza chegou a um acordo com o Atlético-MG para a contratação do atacante Deyverson, de 33 anos, conforme antecipou o Esportes O POVO. Para convencer o jogador, a diretoria do Tricolor do Pici firmou contrato até o final de 2026. O técnico Cuca, do Atlético-MG, já havia confirmado, após a final do Campeonato Mineiro, em que o Galo se sagrou campeão, o interesse do Fortaleza em Deyverson. Ele foi uma figura importante na campanha do time mineiro na Copa Libertadores da temporada passada. Naquela ocasião, o atacante marcou dois gols e deu uma assistência contra o River Plate-ARG no primeiro jogo da semifinal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O Deyverson recebeu uma proposta de três anos de trabalho. Isso é uma situação complexa, você tem que pensar em tudo. 'Ah, mas o Deyverson, quando veio do Cuiabá, nós abrimos as portas para ele'. Sim, hoje o Fortaleza oferece três anos de contrato, ele tem 34 anos, tem a mãe com câncer, tem duas pensões para pagar e busca o futuro, a independência dele, mesmo com 34 anos, até 37. Agora, cabe a nós fazermos alguma coisa por ele. Se não fizermos, ele vai seguir a vida dele", disse Cuca na época.