Volante Ryan Guilherme será integrado ao elenco do Fortaleza

Tricolor do Pici voltará a campo no dia 9 de julho, quando enfrenta o Bahia pela Copa do Nordeste

Após uma breve paralisação no calendário, o Fortaleza voltou às atividades na última quarta-feira, 25, no Pici, com alterações no elenco. Entre algumas saídas e especulações de chegadas, uma das novidades no reinício dos treinos do Leão foi a presença do volante Ryan Guilherme.

No programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, o setorista do Tricolor, Miguel Brilhante, detalhou os termos de contrato do atleta e as passagens feitas até voltar ao Fortaleza, sendo seu clube mais recente o União de Leiria, de Portugal.