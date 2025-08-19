Guzmán, Pierre e Pablo: como jogam os novos meio-campistas do Fortaleza

A expectativa da diretoria tricolor é regularizar os reforços o quanto antes, para reforçar o plantel e crescer na luta contra o rebaixamento / Crédito: Divulgação/Tolima | Reprodução/Redes Sociais | Samara Miranda/Remo

O Fortaleza disputa o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, 19, ante o Vélez-ARG, fora de casa, mas a má campanha no Campeonato Brasileiro, no qual é vice-lanterna, tem ofuscado a campanha na competição internacional. Por isso, o Tricolor tenta regularizar três nomes para o meio de campo até sexta-feira, 22, visando a difícil recuperação na Série A do Brasileirão. Dos três novos nomes, Yeison Guzmán é o que gera maior debate e expectativa na torcida, posto que já treina com o elenco há duas semanas e ainda não foi anunciado oficialmente pelo Leão do Pici por questões burocráticas. Os outros dois são os volantes Pierre e Pablo Roberto, que chegaram a um acerto para jogar no time de Renato Paiva recentemente e também aguardam regularização e anúncio.

Guzmán costuma ter facilidade para encontrar bons passes e aproveita muito bem as oportunidades em que os adversários deixam espaço. Contudo, o Brasil será uma experiência nova para o atleta, que precisará demonstrar mais intensidade do que nos campeonatos que disputou. Gosta de jogar perto da bola, de forma associativa, algo que tem sido cobrado dos atuais meias do Tricolor. O colombiano não costuma jogar em outras posições do campo, mas gosta de dar um passo para trás durante o jogo para ajudar os volantes na armação das jogadas, especialmente com lançamentos que buscam os pontas da equipe. Nos times de Renato Paiva, a amplitude costuma ser explorada, e Yeison pode ajudar Matheus, que tem feito essa tarefa de municiar os pontas. No elenco, disputa vaga com Pochettino, Kervin e Lucca Prior. Pierre O Tricolor já buscava peças que jogassem como um "camisa 8" há alguns meses e teve investidas frustradas no mercado da bola. Agora, conseguiu fechar com o jogador carioca de 23 anos, que é canhoto, tem 1,81m e era titular absoluto do Voltaço: 31 jogos e quatro assistências em 2025. Pierre já chega pronto fisicamente e em atividade, com 90 minutos disputados em 19 oportunidades da temporada.

Pierre jogou por bastante tempo em uma estrutura de jogo com três volantes e costumava ser o segundo homem, com mais liberdade para sair para o jogo. Contudo, também atuou como primeiro volante e tem bons números defensivos — exceto de cartões amarelos, que superam a média e assustam. Tem capacidade de marcação e força para jogar, mas se sobressai pela qualidade com a bola no pé e bom desempenho nos lançamentos. A princípio, chega ao Tricolor para ser uma peça coringa no meio, podendo entrar nas vagas de Matheus Pereira — quando não estiver disponível — ou até mesmo na de Lucas Sasha, quando a proposta for de maior criação e pouca proteção na defesa. Assim, disputará a vaga de reserva imediato de Matheus com Rossetto e Martínez. Pablo Roberto Pablo já chega como mais uma concorrência para as reposições diretas do elenco, assim como Pierre. Ele já defendeu clubes como Vila Nova, Bahia e Remo antes de seguir carreira em Portugal, onde vinha atuando pelo Casa Pia. Foi no Remo, inclusive, que o volante ganhou notoriedade nacional após ótimas partidas contra o Corinthians, pela Copa do Brasil de 2023, apesar da eliminação.