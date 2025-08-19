Guzmán, Pierre e Pablo: como jogam os novos meio-campistas do Fortaleza

Guzmán, Pierre e Pablo: como jogam os novos meio-campistas do FortalezaTricolor deve anunciar três atletas para a faixa central do campo nos próximos dias e vai buscar regularizar os atletas antes da próxima rodada do Brasileirão
O Fortaleza disputa o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, 19, ante o Vélez-ARG, fora de casa, mas a má campanha no Campeonato Brasileiro, no qual é vice-lanterna, tem ofuscado a campanha na competição internacional. Por isso, o Tricolor tenta regularizar três nomes para o meio de campo até sexta-feira, 22, visando a difícil recuperação na Série A do Brasileirão.
Dos três novos nomes, Yeison Guzmán é o que gera maior debate e expectativa na torcida, posto que já treina com o elenco há duas semanas e ainda não foi anunciado oficialmente pelo Leão do Pici por questões burocráticas. Os outros dois são os volantes Pierre e Pablo Roberto, que chegaram a um acerto para jogar no time de Renato Paiva recentemente e também aguardam regularização e anúncio.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
Guzmán chegou do Torpedo Moscow, da Rússia, e é cotado para assumir a camisa 10 deixada por Calebe, que foi emprestado ao Alavés, da Espanha; enquanto Pierre vinha sendo destaque no Volta Redonda, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro; e Paulo Roberto estava em Portugal, defendendo o Casa Pia.
Como jogam os novos meio-campistas?
Yeison Guzmán
O meia colombiano de 27 anos não joga partidas oficiais há três meses e passa por um período de adaptação física, mas é conhecido por ser um armador dinâmico e criativo, que também finaliza bem as jogadas. Na temporada de 2025, marcou cinco gols em 11 partidas disputadas pelo Torpedo. Antes do clube russo, esteve no Tolima, da Colômbia, onde atuou em 94 jogos, balançando as redes 28 vezes e contribuindo com 17 assistências.
Guzmán costuma ter facilidade para encontrar bons passes e aproveita muito bem as oportunidades em que os adversários deixam espaço. Contudo, o Brasil será uma experiência nova para o atleta, que precisará demonstrar mais intensidade do que nos campeonatos que disputou. Gosta de jogar perto da bola, de forma associativa, algo que tem sido cobrado dos atuais meias do Tricolor.
O colombiano não costuma jogar em outras posições do campo, mas gosta de dar um passo para trás durante o jogo para ajudar os volantes na armação das jogadas, especialmente com lançamentos que buscam os pontas da equipe. Nos times de Renato Paiva, a amplitude costuma ser explorada, e Yeison pode ajudar Matheus, que tem feito essa tarefa de municiar os pontas. No elenco, disputa vaga com Pochettino, Kervin e Lucca Prior.
Pierre
O Tricolor já buscava peças que jogassem como um "camisa 8" há alguns meses e teve investidas frustradas no mercado da bola. Agora, conseguiu fechar com o jogador carioca de 23 anos, que é canhoto, tem 1,81m e era titular absoluto do Voltaço: 31 jogos e quatro assistências em 2025. Pierre já chega pronto fisicamente e em atividade, com 90 minutos disputados em 19 oportunidades da temporada.
Pierre jogou por bastante tempo em uma estrutura de jogo com três volantes e costumava ser o segundo homem, com mais liberdade para sair para o jogo. Contudo, também atuou como primeiro volante e tem bons números defensivos — exceto de cartões amarelos, que superam a média e assustam. Tem capacidade de marcação e força para jogar, mas se sobressai pela qualidade com a bola no pé e bom desempenho nos lançamentos.
A princípio, chega ao Tricolor para ser uma peça coringa no meio, podendo entrar nas vagas de Matheus Pereira — quando não estiver disponível — ou até mesmo na de Lucas Sasha, quando a proposta for de maior criação e pouca proteção na defesa. Assim, disputará a vaga de reserva imediato de Matheus com Rossetto e Martínez.
Pablo Roberto
Pablo já chega como mais uma concorrência para as reposições diretas do elenco, assim como Pierre. Ele já defendeu clubes como Vila Nova, Bahia e Remo antes de seguir carreira em Portugal, onde vinha atuando pelo Casa Pia. Foi no Remo, inclusive, que o volante ganhou notoriedade nacional após ótimas partidas contra o Corinthians, pela Copa do Brasil de 2023, apesar da eliminação.
O volante chegou muito bem ao Casa Pia, em 2023, mas perdeu espaço na reta final do ano e foi reserva em boa parte de 2024 por conta de uma lesão em que a recuperação seguiu por dois meses e não retornou no mesmo nível. Ele esteve em um dos jogos-treinos da equipe portuguesa visando a temporada, mas vinha de férias anteriormente e será avaliado fisicamente pensando na estreia pelo Tricolor.
Pablo costuma atuar bem nas zonas intermediárias e apresenta melhor desempenho jogando como segundo volante, mas atuou por um tempo como terceiro homem de uma trinca de volantes, esquema que Paiva também gosta, mas utilizou pouco no Fortaleza até então. Mesmo tendo força, é um volante que busca mais jogadas técnicas do que físicas. No Leão, também pode chegar a atuar como primeiro volante, onde também já jogou.