Adversário do Fortaleza, Vélez põe fim a sequência de quatro jogos sem vitórias

Adversário do Fortaleza, Vélez põe fim a sequência de quatro jogos sem vitóriasOs gols da equipe de Liniers foram marcados por Dilan Godoy, aos 35 minutos da primeira etapa, e Braian Romero, aos 39 da etapa complementar
Adversário do Fortaleza na Copa Libertadores, o Vélez Sarsfield venceu o Independiente por 2 a 1 no sábado, 16, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Argentino Clausura. El Fortín superou os Rojos em uma partida onde todos os três gols foram marcados de pênalti.
A equipe alviceleste não vencia uma partida desde 14 de julho, quando bateu o Tigre por 2 a 1. Após o jogo citado, foram quatro partidas, três empates e uma derrota.
Vale lembrar que está foi a quinta partida consecutiva onde o Vélez não conseguiu anotar tentos com bola rolando. Os gols da equipe de Liniers foram marcados por Dilan Godoy, aos 35 minutos da primeira etapa, e Braian Romero, aos 39 da etapa complementar. Felipe Loyola descontou para equipe de Avellaneda aos 31 minutos do segundo tempo.
O Vélez entrou em campo com um time misto, tendo somente quatro jogadores que entraram como titulares contra o Fortaleza. Imanol Machuca, emprestado pelo Tricolor e que atuou contra a equipe cearense na terça-feira, 12, foi titular no confronto contra o Independiente.
El Fortín é o atual quarto colocado do grupo B do Clausura, com oito pontos em cinco jogos. Vale lembrar que diferentemente do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Argentino é dividido em dois: Apertura e Clausura, onde em cada etapa, os clubes são divididos em dois grupos de 15 equipes e os oito melhores em cada grupo avançam ao mata-mata.
No apertura, que seria equivalente ao primeiro turno, o Vélez ficou distante da classificação para o mata-mata. A equipe fez somente 14 pontos em 16 partidas, vencendo quatro jogos ao todo, e terminou a fase de grupos na 13ª colocação, a quatro pontos do Instituto, primeiro time classificado para o mata-mata.
O Fortaleza vai até o estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, nesta terça-feira, 19, às 19 horas. O primeiro jogo entre ambas as equipes terminou em 0 a 0. Em caso de novo empate, a partida será decidida nos pênaltis.
Desfalques do Fortaleza contra o Vélez
Em baixa no Brasileirão, o Fortaleza volta as atenções para a Libertadores em busca de avançar às quartas de final e melhorar a campanha da temporada. Nesta terça-feira, 19, o Tricolor do Pici encara o Vélez Sarsfield no duelo de volta das oitavas de final. A delegação já está em Buenos Aires e realiza o último treino nesta segunda-feira, no CT do Boca Juniors.
Para o confronto, Renato Paiva não poderá contar com quatro atletas que seguem em recuperação no departamento médico. O goleiro Brenno trata uma fratura na mão direita; Pochettino se recupera de estiramento ligamentar no joelho; Moisés sofre com uma lesão na coxa esquerda; e Kuscevic trata de um edema muscular também na região da coxa.