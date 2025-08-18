Adversário do Fortaleza, Vélez põe fim a sequência de quatro jogos sem vitórias

A equipe atuou pelo Campeonato Argentino no sábado, 16 / Crédito: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Adversário do Fortaleza na Copa Libertadores, o Vélez Sarsfield venceu o Independiente por 2 a 1 no sábado, 16, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Argentino Clausura. El Fortín superou os Rojos em uma partida onde todos os três gols foram marcados de pênalti. A equipe alviceleste não vencia uma partida desde 14 de julho, quando bateu o Tigre por 2 a 1. Após o jogo citado, foram quatro partidas, três empates e uma derrota.

No apertura, que seria equivalente ao primeiro turno, o Vélez ficou distante da classificação para o mata-mata. A equipe fez somente 14 pontos em 16 partidas, vencendo quatro jogos ao todo, e terminou a fase de grupos na 13ª colocação, a quatro pontos do Instituto, primeiro time classificado para o mata-mata. O Fortaleza vai até o estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, nesta terça-feira, 19, às 19 horas. O primeiro jogo entre ambas as equipes terminou em 0 a 0. Em caso de novo empate, a partida será decidida nos pênaltis. Desfalques do Fortaleza contra o Vélez Em baixa no Brasileirão, o Fortaleza volta as atenções para a Libertadores em busca de avançar às quartas de final e melhorar a campanha da temporada. Nesta terça-feira, 19, o Tricolor do Pici encara o Vélez Sarsfield no duelo de volta das oitavas de final. A delegação já está em Buenos Aires e realiza o último treino nesta segunda-feira, no CT do Boca Juniors.