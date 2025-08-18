Fortaleza abre seletiva gratuita para categorias de base das Leoas

Fortaleza abre seletiva gratuita para categorias de base das LeoasAtletas nascidas entre 2005 e 2011 devem se inscrever no site do clube para seleção que ocorrerá na próxima segunda-feira, 25, no CT Ribamar Bezerra
O Fortaleza abriu nesta segunda-feira, 18, uma seletiva gratuita para atletas que desejam participar das equipes Sub-14 até Sub-20 das Leoas. Atletas nascidas entre 2005 e 2011 e interessadas em adentrar na equipe tricolor devem se inscrever no site do clube para seleção que ocorrerá na próxima segunda-feira, 25, no CT Ribamar Bezerra.
Para a seleção, as jogadoras que tiverem a participação confirmada deverão ir até o CT de base do Tricolor do Pici portando um eletrocardiograma com laudo, atestado médico, comprovante de vacinação e RG. As vestimentas deverão estar dentro das cores do clube: vermelho, azul e/ou branco, sem que seja permitido o uso de qualquer camisa de outro time.
A ideia do clube é fortalecer cada vez mais as Leoas com atletas cearenses. Com esse intuito, o time já havia anunciado em outubro de 2024 o projeto Leoas do Futuro, um projeto social que visa investir na formação de jovens atletas de até 17 anos.
O Fortaleza também tem investido na participação de torneios de base, sendo um dos clubes a participar dos Brasileirões Sub-17 e Sub-20 da modalidade. Com o time Sub-20, a equipe cearense já chegou a ir até as quartas de final do certame nacional.
