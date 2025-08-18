Fortaleza abre seletiva gratuita para categorias de base das Leoas

Atletas nascidas entre 2005 e 2011 devem se inscrever no site do clube para seleção que ocorrerá na próxima segunda-feira, 25, no CT Ribamar Bezerra

O Fortaleza abriu nesta segunda-feira, 18, uma seletiva gratuita para atletas que desejam participar das equipes Sub-14 até Sub-20 das Leoas. Atletas nascidas entre 2005 e 2011 e interessadas em adentrar na equipe tricolor devem se inscrever no site do clube para seleção que ocorrerá na próxima segunda-feira, 25, no CT Ribamar Bezerra.

Para a seleção, as jogadoras que tiverem a participação confirmada deverão ir até o CT de base do Tricolor do Pici portando um eletrocardiograma com laudo, atestado médico, comprovante de vacinação e RG. As vestimentas deverão estar dentro das cores do clube: vermelho, azul e/ou branco, sem que seja permitido o uso de qualquer camisa de outro time.