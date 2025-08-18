Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza abre seletiva gratuita para categorias de base das Leoas

Fortaleza abre seletiva gratuita para categorias de base das Leoas

Atletas nascidas entre 2005 e 2011 devem se inscrever no site do clube para seleção que ocorrerá na próxima segunda-feira, 25, no CT Ribamar Bezerra
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza abriu nesta segunda-feira, 18, uma seletiva gratuita para atletas que desejam participar das equipes Sub-14 até Sub-20 das Leoas. Atletas nascidas entre 2005 e 2011 e interessadas em adentrar na equipe tricolor devem se inscrever no site do clube para seleção que ocorrerá na próxima segunda-feira, 25, no CT Ribamar Bezerra.

Para a seleção, as jogadoras que tiverem a participação confirmada deverão ir até o CT de base do Tricolor do Pici portando um eletrocardiograma com laudo, atestado médico, comprovante de vacinação e RG. As vestimentas deverão estar dentro das cores do clube: vermelho, azul e/ou branco, sem que seja permitido o uso de qualquer camisa de outro time. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A ideia do clube é fortalecer cada vez mais as Leoas com atletas cearenses. Com esse intuito, o time já havia anunciado em outubro de 2024 o projeto Leoas do Futuro, um projeto social que visa investir na formação de jovens atletas de até 17 anos.

O Fortaleza também tem investido na participação de torneios de base, sendo um dos clubes a participar dos Brasileirões Sub-17 e Sub-20 da modalidade. Com o time Sub-20, a equipe cearense já chegou a ir até as quartas de final do certame nacional.

+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol feminino

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar