No Z-4, Fortaleza tem a segunda defesa mais vazada da Série A

Brítez e Serna disputam lance no jogo Fluminense x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Com apenas três vitórias após 19 jogos disputados na Série A do Brasileirão, o Fortaleza chegou após os principais jogos da 20ª rodada na vice-lanterna da competição, com apenas 15 pontos somados. A crise tricolor, que já eliminou a equipe das Copas do Brasil e do Nordeste e mantém o time no Z-4 desde a 11ª rodada, passa pelos péssimos números defensivos do Leão. Atualmente, o Time do Pici é a segunda pior defesa do Brasileirão, com 31 gols sofridos. O número é bem maior que o de tentos marcados: 19. Nesse quesito, o grupo comandado por Renato Paiva fica atrás apenas do Juventude, que após 18 partidas contabiliza 38 gols vazados contra 15 feitos.