No Z-4, Fortaleza tem a segunda defesa mais vazada da Série A

No Z-4, Fortaleza tem a segunda defesa mais vazada da Série ATricolor do Pici fica atrás somente do Juventude no quesito gols tomados nas primeiras 20 rodadas do Brasileirão
Com apenas três vitórias após 19 jogos disputados na Série A do Brasileirão, o Fortaleza chegou após os principais jogos da 20ª rodada na vice-lanterna da competição, com apenas 15 pontos somados. A crise tricolor, que já eliminou a equipe das Copas do Brasil e do Nordeste e mantém o time no Z-4 desde a 11ª rodada, passa pelos péssimos números defensivos do Leão.
Atualmente, o Time do Pici é a segunda pior defesa do Brasileirão, com 31 gols sofridos. O número é bem maior que o de tentos marcados: 19. Nesse quesito, o grupo comandado por Renato Paiva fica atrás apenas do Juventude, que após 18 partidas contabiliza 38 gols vazados contra 15 feitos.
Para se ter uma ideia da negatividade da média tricolor, a equipe ainda não foi ultrapassada defensivamente pelo Santos, apesar dos seis gols tomados pelo time paulista diante do Vasco, no quesito. Até aqui, o Santos foi vazado 29 vezes, tendo marcado 20 gols.
A próxima oportunidade de melhorar os números defensivos do Fortaleza na Série A será no próximo domingo, 24, quando a equipe enfrenta o Mirassol às 18h30min, na Arena Castelão. Antes disso, o grupo tricolor vai até a Argentina enfrentar o Vélez pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, os times empataram sem gols no Gigante da Boa Vista.
Com transmissão da rádio O POVO CBN, Fortaleza e Vélez duelam nesta terça-feira, 19, às 19 horas.