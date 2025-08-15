Fortaleza acerta contratação do volante Pierre, do Volta Redonda

Volante Pierre no jogo Volta Redonda x Novorizontino, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2025 / Crédito: ANDERSON MENDES/VRFC

O Fortaleza acertou a sexta contratação na atual janela de transferências, desta vez para reforçar o meio-campo. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici chegou a um acordo pelo volante Pierre, de 23 anos, do Volta Redonda-RJ, e deve concretizar a transação em breve para realizar o anúncio oficial. O Tricolor já buscava peças para a posição há alguns meses e teve investidas frustradas no mercado da bola. Agora, conseguiu fechar com o jogador carioca, que é canhoto, tem 1,81m e era titular absoluto do Voltaço: 31 jogos e quatro assistências em 2025.