Fortaleza acerta contratação do volante Pierre, do Volta Redonda

Tricolor fecha com meio-campista de 23 anos para disputar posição com Matheus Pereira e ainda vai buscar outro volante de perfil mais marcador
Autor Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
O Fortaleza acertou a sexta contratação na atual janela de transferências, desta vez para reforçar o meio-campo. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici chegou a um acordo pelo volante Pierre, de 23 anos, do Volta Redonda-RJ, e deve concretizar a transação em breve para realizar o anúncio oficial.

O Tricolor já buscava peças para a posição há alguns meses e teve investidas frustradas no mercado da bola. Agora, conseguiu fechar com o jogador carioca, que é canhoto, tem 1,81m e era titular absoluto do Voltaço: 31 jogos e quatro assistências em 2025.

Pierre pertence ao Tombense-MG e estava emprestado para o Volta Redonda, pelo qual estava disputando a Série B. O volante é visto como um concorrente para Matheus Pereira, e o Leão ainda deve contratar um outro meio-campista com maior poder de marcação.

Nesta janela de transferências, o Leão já tinha se reforçado com os goleiros Vinicius Silvestre e Helton Leite, o lateral-esquerdo Weverson e os atacantes Adam Bareiro e Herrera.

O Fortaleza já quer contar com Pierre nas próximas rodadas do Brasileirão, e o jogador nem deve defender o Volta Redonda diante do CRB, na próxima segunda-feira, 18, pela Série B. Na Copa Libertadores, o volante só poderá atuar caso o clube avance às quartas de final, quando poderá ocorrer troca na lista de inscritos.

Com Rangel Diniz/Especial para O POVO

