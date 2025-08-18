Fortaleza encaminha a contratação do volante Pablo Roberto, do Casa Pia FC

Fortaleza encaminha a contratação do volante Pablo Roberto, do Casa Pia FCO jogador de 25 anos ganhou notoriedade após passagem pelo Remo, na temporada de 2023
Ativo no mercado da bola, o Fortaleza está perto de concretizar mais uma contratação: a do volante Pablo Roberto, do Casa Pia FC, clube que disputa a primeira divisão do futebol português. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.
De acordo com a apuração do Esportes O POVO, a negociação está bem encaminhada. Formado nas categorias de base do Atlético-GO, Pablo Roberto já defendeu clubes como Vila Nova, Bahia e Remo antes de seguir carreira na Europa.
Foi no Remo, inclusive, que o volante ganhou notoriedade nacional após ótimas atuações contra o Corinthians, pela Copa do Brasil de 2023. Na ocasião, foi o grande destaque do time paraense, apesar da eliminação nos pênaltis.
Pablo Roberto foi vendido para o Casa Pia no final de 2023 por R$ 1,2 milhão
No fim de 2023, o Vila Nova, que detinha os direitos econômicos do jogador, negociou sua venda ao Casa Pia por cerca de 225 mil euros (aproximadamente R$ 1,2 milhão na cotação da época). Em sua primeira temporada em Portugal, Pablo Roberto disputou 33 partidas, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências.
Em 2024, já foram 25 jogos realizados, mas sem participações diretas em gols. Caso o Leão do Pici confirme a contratação, o técnico Renato Paiva passará a contar com seis opções para o setor de volância: Rodrigo, Zé Welison, Rossetto, Sasha, Matheus Pereira e, possivelmente, Pablo Roberto.