Fortaleza encaminha a contratação do volante Pablo Roberto, do Casa Pia FC

O jogador de 25 anos ganhou notoriedade após passagem pelo Remo, na temporada de 2023

Ativo no mercado da bola, o Fortaleza está perto de concretizar mais uma contratação: a do volante Pablo Roberto, do Casa Pia FC, clube que disputa a primeira divisão do futebol português. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.

De acordo com a apuração do Esportes O POVO, a negociação está bem encaminhada. Formado nas categorias de base do Atlético-GO, Pablo Roberto já defendeu clubes como Vila Nova, Bahia e Remo antes de seguir carreira na Europa.