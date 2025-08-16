Cano soma cinco gols marcados em nove jogos contra o Fortaleza pelo Fluminense

Cano soma cinco gols marcados em nove jogos contra o Fortaleza pelo FluminenseAutor do primeiro gol do duelo deste sábado, 16, que abriu caminho para a vitória tricolor, Cano vem acumulando boas atuações contra os cearenses
O Fortaleza foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na tarde deste sábado, 16, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Após balançar as redes duas vezes no empate em 3 a 3 diante do Bahia, na última rodada da Série A, o atacante argentino Germán Cano voltou a marcar — desta vez contra o time de Renato Paiva.
Mais do que um gol isolado, o feito reforça a condição de carrasco que o artilheiro tem exercido recentemente diante do Leão. Autor do primeiro gol do duelo deste sábado, que abriu caminho para a vitória tricolor, Cano vem acumulando boas atuações contra os cearenses.
Vestindo a camisa do Fluminense, o centroavante já enfrentou o Fortaleza em nove oportunidades, tendo anotado cinco gols e dado uma assistência. Nesse período, o Flu venceu cinco vezes e perdeu somente duas.
Com o gol válido pela 20ª rodada, o argentino chegou ao segundo tento marcado nas últimas três partidas contra o Tricolor do Pici, consolidando uma escrita incômoda para os leoninos.