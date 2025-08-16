Cano soma cinco gols marcados em nove jogos contra o Fortaleza pelo Fluminense

Autor do primeiro gol do duelo deste sábado, 16, que abriu caminho para a vitória tricolor, Cano vem acumulando boas atuações contra os cearenses

O Fortaleza foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1 na tarde deste sábado, 16, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Após balançar as redes duas vezes no empate em 3 a 3 diante do Bahia, na última rodada da Série A, o atacante argentino Germán Cano voltou a marcar — desta vez contra o time de Renato Paiva.

