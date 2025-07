Sasha celebra renovação com o Fortaleza: "Não consigo me imaginar vestindo outras cores"

Volante recebeu proposta do Athletico-PR nesta janela de transferências, mas acertou novo contrato com o Leão até o fim de 2026

O camisa 88 tinha contrato até o fim desta temporada e recebeu uma proposta do Athletico-PR , que disputa a Série B. O Furacão estava disposto a comprar o jogador nesta janela de transferências e ofereceu um salário maior, mas o Leão não quis perder um dos principais nomes do elenco em 2025 e concretizou a extensão do vínculo.

Dez dias após a renovação de contrato com o Fortaleza , Lucas Sasha falou sobre o novo vínculo com o clube do Pici, agora até o fim de 2026 . Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 31, o volante relembrou o longo período no Tricolor e destacou a forte identificação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Muito feliz de ter estendido meu contrato aqui. Já são três anos, quase três anos e meio que estou aqui. Até o término do contrato que eu tenho eu vigor, vão ser quatro anos e meio. Me sinto em casa aqui. Até na negociação, falei para o Marcelo Paz (CEO da SAF) e é verdade: eu não consigo nem me imaginar vestindo outras cores, de tanta conexão que eu tenho com o Fortaleza, o amor que eu tenho por esse clube. Estou muito feliz com a renovação", celebrou.

Após passagem pelo Aris, da Grécia, Lucas Sasha foi contratado pelo Fortaleza em junho de 2022, quando a equipe lutava contra o rebaixamento no Brasileirão. O meio-campista participou da campanha de reação, conquistou um título do Campeonato Cearense, um da Copa do Nordeste e foi vice-campeão da Sul-Americana.

No total, o camisa 88 já disputou 124 partidas pelo Tricolor, com quatro gols marcados e duas assistências. Na atual edição da Série A, ele é o líder de desarmes, com média de 4,1 por jogo, segundo o Sofascore.