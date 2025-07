Fortaleza mantém Lucas Sasha após proposta do Athletico-PR e deve renovar contrato

A continuidade do jogador de 35 anos no Pici acontece depois do clube tricolor esfriar as negociações com os paranaenses. As partes — atleta e equipes — chegaram a firmar acordo na semana passada, mas o Leão ainda aguardava a chegada de outro volante para selar o negócio, fato que fez a cúpula rubro-negra desistir da contratação.

Homem de confiança de Juan Pablo Vojvoda, o volante Lucas Sasha vai permanecer no Fortaleza mesmo após ter negociação avançada com o Athletico-PR. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Trétis e confirmada pelo Esportes O POVO .

Outro ponto crucial para a permanência de Sasha no time leonino foi o técnico Vojvoda, que conversou com o volante e deixou clara sua vontade de contar com ele, conforme publicou a Coluna Afonso Ribeiro. Com a continuidade, o clube do Pici deve acertar a renovação contratual com o atleta nos próximos dias.

Desde 2022 no Fortaleza, Sasha soma 120 jogos com a camisa leonina, com quatro gols e duas assistências anotadas. No clube, ele conquistou o Campeonato Cearense de 2023 e a Copa do Nordeste de 2024, além de integrar campanhas históricas do clube, como o vice-campeonato da Sul-Americana (2023) e o quarto lugar no Brasileirão (2024).

Com Rangel Diniz