Fortaleza tenta quebrar tabu contra o Corinthians para sair da zona de rebaixamento

Em 18 confrontos ocorridos em solo paulistano por diferentes competições, o saldo é de seis empates e 12 vitórias do Timão. Na última vez em que as equipes se encontraram na Neo Química, pelas quartas de final da Sul-Americana, o placar foi de 3 a 0 para o Corinthians.

Além do histórico tabu favorável ao Timão, a equipe comandada por Dorival chega com confiança para enfrentar o Fortaleza após ter vencido o Derby Paulista por 1 a 0 nessa quarta-feira, 30. Com gol do holandês Memphis Depay aos 80 minutos, o Corinthians largou em vantagem no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Já no Brasileirão, a equipe ocupa a 11ª posição, com 21 pontos somados. O saldo dos últimos cinco jogos é de duas derrotas, dois empates e uma vitória.



Confira os últimos jogos entre Corinthians x Fortaleza:

Corinthians 3-0 Fortaleza (Copa Sul-Americana 2024)

Corinthians 0-0 Fortaleza (Brasileirão Série A 2024)

Corinthians 1-1 Fortaleza (Copa Sul-Americana 2023)

Corinthians 1-1 Fortaleza (Brasileirão Série A 2023)

Corinthians 1-0 Fortaleza (Brasileirão Série A 2022)