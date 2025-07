Lucas Sasha, do Fortaleza, é líder em desarmes no Brasileirão; veja números

Média de desarmes do atleta do Leão é de 4.1 por jogo. Em interceptações, o volante é o líder do Tricolor e o quinto colocado em média no campeonato

A vitória do Fortaleza em 3 a 1 diante do Bragantino pelo Brasileirão teve como um dos destaques o volante Lucas Sasha. De acordo com dados do site de estatísticas Sofascore, o atleta do Leão foi o jogador com o maior números de desarmes da rodada do Brasileirão, e também se destacou em interceptações, o que o colocou como um dos melhores do jogo.

Lucas Sasha foi o jogador com o maior número de desarmes na partida, com 8 no total. Além disso, o camisa 88 somou 6 interceptações. Tais números não eram alcançados na Série A do Brasileirão desde 2018. À época, o volante Gabriel, então no Corinthians, contabilizou exatamente oito desarmes e seis intercepções em duelo contra a Chapecoense.