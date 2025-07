Fortaleza renova vínculo com meia Lucca Prior até 2027

Meia Lucca Prior no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou na tarde desta quarta-feira, 30, a renovação do contrato do meio-campista Lucca Prior até 31 de dezembro de 2027. O Vínculo atual do camisa 38 se encerraria no fim deste mês e devido a maior minutagem e boas atuações, teve o contrato ampliado. O novo acordo entre o jogador de 21 anos e o clube já foi publicado no BID da CBF e ele estará à disposição de Renato Paiva para o duelo contra o Corinthians, que ocorre neste domingo, 3, às 16 horas, na Neo Química Arena.

Lucca Prior ganhou espaço com Renato Paiva após Tomás Pochettino sofrer um estiramento ligamentar no joelho direito no duelo contra o RB Bragantino. Contra os paulistas, o jovem jogador marcou seu primeiro gol como profissional. Na partida seguinte, contra o Grêmio, o camisa 38 foi titular pela primeira vez, fazendo um jogo sem gols e sem assistências na derrota de 2 a 1. O meio-campista atuou por 76 minutos até ser substituído por Yago Pikachu. Com a lesão de Pochettino e a saída de Calebe, Lucca Prior tem como principal rival pela vaga como meia titular o argentino Emmanuel Martínez. O Camisa 8 substituiu o compatriota na estreia de Renato Paiva, contra o Bahia e também teve minutos como armador no jogo contra o Grêmio.

Marcelo Paz comenta renovação de Lucca Prior O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou a renovação do vínculo do atleta, celebrando a notícia de mais um jogador da base do clube sendo utilizado nos profissionais e elogiando a postura do atleta. "Particularmente, fico muito feliz. Lembro bem da vinda do Prior ao Fortaleza. O jogador na época foi oferecido, levei o nome dele para o Erisson Matias, Coordenador das Categorias de Base, e havia uma dúvida sobre ele estar no último ano do Sub-20. Houve sua aprovação técnica na base, onde fazem isso de forma muito competente, e ele veio e ajudou a equipe a ganhar o Campeonato Cearense com gol na final, fez uma boa Copinha e foi incorporado, sendo mais uma 'Cria do CT Ribamar Bezerra", disse o dirigente. "Prior é mais um que chega da base para fazer parte do elenco profissional, que ganha seu espaço, sua minutagem, faz gol, participando de jogo de Libertadores. É um atleta que tem o carinho de todos aqui no Pici, pela qualidade dele, mas também pelo garoto bom que ele é: muito educado, muito comprometido e muito dedicado", complementou.