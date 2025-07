Fortaleza deve trocar goleiro após pênaltis cometidos por Magrão?

Os dois pênaltis cometidos por Magrão na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, nessa quarta-feira, 29, pela Série A, levantaram o debate sobre a titularidade no gol do Fortaleza. No Esportes do Povo desta quarta-feira, 30, o jornalista Afonso Ribeiro opinou que o recém-contratado Vinicius Silvestre deve ganhar oportunidade na meta tricolor diante do Corinthians, no próximo domingo, 3.

Assista abaixo: