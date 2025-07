Paiva vê "erro coletivo" em derrota para o Grêmio e elogia reação por empate

Com o resultado negativo, a equipe do Pici desperdiçou a chance de sair do Z-4 e segue na 18ª colocação da tabela, com 14 pontos somados

Segundo o comandante português, as disputas de bola entre Magrão e os atacantes do Grêmio — que originaram os pênaltis — só aconteceram porque seus comandados condicionaram a realização da jogada, “refletindo a má entrada” do Leão na partida.

O goleiro Magrão foi personagem direto na derrota do Fortaleza por 2 a 1 para o Grêmio-RS , na noite desta terça-feira, 30. O arqueiro leonino cometeu ambos os pênaltis que originaram os gols do Tricolor Gaúcho, aos 12 e 17 minutos da etapa inicial. Apesar das falhas, após o duelo, o técnico Renato Paiva atribuiu ambos os lances de penalidades a “um erro coletivo” de sua equipe.

Contudo, por mais que o escrete do Pici tenha buscado o empate no marcador até o fim, este não é um cenário que Paiva gostaria de ver novamente. Para ele, o ideal é que o Fortaleza “dite as leis do que acontece no jogo” ao invés de uma equipe que “reaja ao que acontece na partida”.

Apesar da desvantagem no placar, adquirida logo aos 20 minutos de partida, o Fortaleza buscou a reação, marcou seu gol com Deyverson, aos 24 do primeiro tempo, e seguiu tendo um maior volume de jogo, mas parando em sua ineficiência e, por vezes, no goleiro Tiago Volpi.

“Poderia dizer que é um erro individual, mas vou dizer que é um erro coletivo. A bola chega à área porque deixamos que chegasse e criamos condições para que ela chegasse. E não gosto de individualizar as ações. Não gosto, sinceramente. O erro é coletivo. Os dois gols refletem a nossa má entrada no jogo”, apontou Paiva.

“Utilizou a palavra correta, reagiu. E eu não quero um time que reaja. Se nós estamos a reagir é porque estamos a dar iniciativa ao adversário, estamos a reagir ao que está a acontecer no jogo. O que eu quero é que a minha equipe dite as leis do que acontece no jogo, basicamente o que aconteceu depois do segundo gol do Grêmio”, pontuou.

“Nós, de diversas formas, fomos tentando ir atrás do resultado. Fizemos o 2 a 1, acho que podíamos ter feito o 2 a 2 e acho que fizemos uma reação suficiente para, pelo menos, trazer o empate. Não falo em justiça, porque a justiça no futebol é para quem marca gols e, portanto, quem marcou gols foi o Grêmio e o Grêmio merece ganhar. Nós não merecemos porque não fizemos e fomos penalizados pela nossa má entrada no jogo”, disse o comandate do Leão.

O duelo contra o Imortal foi o primeiro que o Fortaleza saiu atrás do placar sob o comando de Renato Paiva. Nas outras duas partidas do português a frente da equipe cearense, o Leão abriu o marcador — contra Bahia e RB Bragantino, respectivamente — e pontuou na competição.