Fortaleza não possui resultados bons contra rivais diretos, avalia Thiago Minhoca

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, Tricolor amargou tropeços contra Sport, Vasco, Vitória, Santos e Grêmio

Depois da derrota por 2 a 1 para o Grêmio, nessa terça-feira, 29, em Porto Alegre (RS), o comentarista Thiago Minhoca, da Rádio O POVO CBN, alertou que o Fortaleza amargou tropeços diante dos concorrentes diretos contra o rebaixamento no Brasileirão, como Vitória, Santos e Vasco, por exemplo. O tema foi debatido no programa Esportes do Povo desta quarta-feira, 30.

