Fortaleza divulga programação da pré-temporada nos EUA; veja horários dos amistosos

Na última quinta-feira, 9, dirigentes e parte do estafe viajaram para os Estados Unidos. Nesta sexta, o grupo de atletas e a comissão de Vojvoda segue viagem. A delegação ficará hospedada no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, onde também serão realizados os treinos a partir deste sábado, 11.

Na tarde desta sexta-feira, 10, jogadores e comissão técnica do Fortaleza embarcam rumo à Flórida, nos Estados Unidos, onde será realizada a pré-temporada de 2025, com período de treinos e amistosos válidos pela Orlando Cup. O clube divulgou a programação dos dez dias em solo norte-americano.

Na próxima quarta-feira, 15, o Tricolor terá um jogo-treino contra o Miami FC, no próprio resort. A preparação será finalizada com treinos na quinta, 16, e sexta-feira, 17, quando serão as últimas atividades antes da Orlando Cup.

No sábado, 18, o Leão enfrentará o Miami United, às 21 horas (de Brasília, 19 horas no horário local), no Nathaniel Traz Powell Stadium, em Miami. Já o duelo contra o Chicago Fire será no domingo, 19, às 14 horas (de Brasília, 12 horas no horário local), no Palm Beach Atlantic University, em West Palm Beach.

O retorno para Fortaleza será no dia 20 de janeiro. Na mesma semana, o Tricolor terá a estreia na Copa do Nordeste e também no Campeonato Cearense.