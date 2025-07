Magrão comete dois pênaltis, Fortaleza perde para o Grêmio e segue no Z-4 da Série A

Partida entre Grêmio e Fortaleza pela Série A 2025 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza até tentou, mas não conseguiu evitar a derrota para o Grêmio nesta terça-feira, 29. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), o time cearense foi superado por 2 a 1 em jogo atrasado da 14ª rodada da Série A. Braithwaite marcou os dois gols gaúchos, em pênaltis cometidos pelo goleiro Magrão, enquanto Deyverson descontou para o Leão. Com o resultado negativo, a equipe do Pici desperdiçou a chance de sair do Z-4 e segue na 18ª colocação da tabela, com 14 pontos somados. O próximo compromisso será no domingo, 3, diante do Corinthians, fora de casa.

Grêmio 2x1 Fortaleza: o jogo Almejando conquistar mais um resultado positivo após vencer o Red Bull Bragantino na última rodada, o time comandado por Renato Paiva até iniciou a partida com uma boa postura. No entanto, viu a expectativa de um bom início de jogo ruir já aos oito minutos de bola rolando. Após lançamento, Cristian foi mais veloz do que a defesa tricolor e saiu na frente do goleiro Magrão, que foi imprudente ao cometer falta clara no atacante gremista dentro da grande área. O árbitro Alex Gomes Stefano assinalou pênalti e amarelou o camisa 15. Na cobrança, Braithwaite cobrou bem e balançou as redes.

Em desvantagem, o Fortaleza não conseguiu nem se organizar. Isso porque, seis minutos depois, mais um pênalti foi assinalado em favor do Imortal. No lance, Alysson adiantou a bola e Magrão saiu mal, cometendo outra falta dentro da área. Novamente na marca da cal, Braithwaite finalizou no canto esquerdo para ampliar o marcador na Arena. Aos 23 minutos, o Tricolor do Pici construiu boa jogada pela esquerda e, após cruzamento, Herrera cabeceou na trave. Na sobra, Deyverson não perdeu a chance e diminuiu o placar. O restante da primeira etapa foi marcado por faltas, paralisações e cartões amarelos, com pouco tempo de bola rolando.