FutCast analisa: o que mudou no Fortaleza de Renato Paiva?

Sob o comando do novo técnico, o Tricolor empatou com o Bahia pela Série A. O trio do FutCast avaliou a estreia do comandante português

A 15ª rodada do Brasileirão marcou a estreia de Renato Paiva no comando técnico do Fortaleza. Jogando em casa, o Leão do Pici empatou em 1 a 1 diante do Bahia. O Tricolor do Pici saiu à frente no placar, com gol de Marinho, mas amargou o empate ao fim da partida. O resultado manteve a equipe leonina na zona de rebaixamento, com 11 pontos somados.

A equipe do FutCast analisou a estreia do técnico português no Fortaleza e pontuou as principais mudanças em relação ao estilo de jogo de Vojvoda. Lucas Mota aponta a criatividade e os recursos em campo como as mudanças mais visíveis no jogo apresentado pelo Leão.