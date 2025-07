Sem marcar há dez jogos, Lucero vive o segundo pior jejum de gols pelo Fortaleza

Lucero marcou pela última vez em maio, na goleada sobre o Juventude, pela Série A / Crédito: SAMUEL SETUBAL/O POVO

Há dez jogos sem balançar as redes, o centroavante Lucero vive o seu segundo pior jejum de gols pelo Fortaleza desde 2023, ano em que chegou ao clube. A última vez que o camisa 9 do Tricolor do Pici anotou um tento foi na goleada sobre o Juventude, no dia 10 de maio, pela Série A, quando marcou duas vezes e deu uma assistência. Desde então, o El Gato entrou em campo em dez oportunidades, seis como titular, e não conseguiu anotar nenhum gol. A seca já é maior do que a vivida por ele em 2023, quando chegou a amargar oito partidas sem gols. Seu pior jejum, porém, aconteceu na temporada passada.

No próximo desafio do Fortaleza, que será contra o RB Bragantino, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, Lucero está suspenso e não poderá jogar. A tendência é de que Renato Paiva opte pela entrada de Adam Bareiro, já que Deyverson também vive uma péssima fase e um longo jejum de gols. Seis dos 11 gols de Lucero em 2025 foram no início do ano Mais da metade dos gols marcados por Lucero nesta temporada aconteceram nos primeiros meses. Foram dois na Copa do Nordeste, contra o Moto Club-MA e o Vitória, e quatro no Campeonato Cearense, diante do Ceará (1), Cariri (2) e Ferroviário (1).