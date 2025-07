FutCast ao vivo: Estreia de Paiva, Fortaleza no Z-4 e Ceará fora do G-10

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

No FutCast desta segunda-feira, 21, Lucas Mota, Rangel Diniz e Thiago Minhoca debatem a estreia de Renato Paiva no comando do Fortaleza, além da situação do Tricolor que permance no Z-4. O trio analiisará ainda a derrota do Ceará diante do Internacional.

