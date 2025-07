Auxiliar de Vojvoda, Gastón Liendo se despede do Fortaleza: "Quatro anos inesquecíveis"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.09.2024: Gastón Liendo / Nahuel Martinez, assistentes tecnicos de Juan Pablo Vojvoda. (Foto: Aurelio Alves/O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Gastón Liendo, auxiliar de Juan Pablo Vojvoda no comando do Fortaleza, despediu-se, nessa segunda-feira, 21, dos funcionários e torcedores do Leão. Em mensagem publicada em seu perfil no X, o argentino relembrou momentos marcantes durante sua passagem no clube. Além do trabalho vitorioso, Gastón também ganhou notoriedade pela quantidade de cartões amarelos no período no Tricolor, em geral por reclamações com a arbitragem.