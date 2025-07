Auxiliar de Vojvoda se despede do Fortaleza: " Apenas uma pausa"

Ex-auxiliar técnico Nahuel Martinez em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Nahuel Martínez, auxiliar de Juan Pablo Vojvoda, utilizou suas redes sociais para se despedir do Fortaleza. O argentino realizou uma publicação em seu Instagram, no dia 16 de julho, onde agradecia o clube e a torcida pelo apoio recebido durante os quatro anos em que esteve no Pici. A publicação condensa fotos da despedida do profissional e de momentos marcantes de Nahuel enquanto funcionário da equipe. Nomes importantes para o Fortaleza, como Toinha, Yago Pikachu, Emmanuel Brítez e Lucero estiveram nas imagens compartilhadas pelo profissional.

Além das imagens divulgadas, o auxiliar também publicou um texto onde se despedia da torcida Tricolor e dos funcionários do clube. O argentino agradeceu por todos os que transformaram o Pici 'em sua casa' e deixou um até breve nas últimas linhas do texto. "Não é 'apenas futebol', É muito mais... muito mais! As fotos refletem o quanto me custa escrever esta mensagem, as fotos refletem raízes semeadas que florescerão. 'É apenas uma pausa' alguém me disse ontem e assim acredito", iniciou Nahuel Martínez em suas redes sociais.

Nos comentários da publicação, o profissional foi parabenizado por membros da imprensa, torcedores, atletas e ex-atletas do Fortaleza, como Lucas Sasha, Yago Pikachu, Titi, Lucas Crispim, Caio Alexandre e Thiago Galhardo. A mensagem do zagueiro Titi, ex-capitão do Fortaleza e um dos atletas com mais jogos na "Era Vojvoda", foi a de maior destaque na caixa de comentários.

"Aquele que com sorriso no rosto transmitia sempre a mensagem do comandante.. Um olhar atento a cada atleta e um olhar único para suas individualidades. Trabalhar com você meu amigo foi um grande presente de Deus.. Tenho Fé que em breve estaremos próximos novamente", escreveu o atleta.