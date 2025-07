Demitido do Fortaleza, Vojvoda deixará capital cearense no sábado, 19

Despedida com elenco e funcionários do clube tricolor ocorrerá na tarde desta terça-feira, 15, no Pici

Demitido do comando técnico do Fortaleza nessa segunda-feira, 14, Juan Pablo Vojvoda deixará a capital cearense somente no sábado, 19, conforme apurou o Esportes O POVO. Isso porque o comandante argentino ainda vai resolver pendências pessoais antes de voltar para o país de origem, além de se despedir de amigos que fez na cidade.

A despedida com elenco e funcionários do time tricolor ocorrerá na tarde desta terça-feira, 15, no Pici. Desde o anúncio do desligamento do técnico, atletas e membros do clube utilizaram as redes sociais para homenagear o argentino. As publicações, que variam entre mensagens breves e textos mais emocionados, destacam a gratidão, o respeito e a admiração pelo trabalho dele e da comissão técnica.