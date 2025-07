Vojvoda chora em despedida com torcedores do Fortaleza no Pici e agradece por apoio

Vojvoda se emocionou bastante durante despedida no Pici / Crédito: RANGEL DINIZ/O POVO/REPRODUÇÃO

Juan Pablo Vojvoda foi ao Pici na tarde desta terça-feira, 15, para se despedir de jogadores, dirigentes e funcionários do Fortaleza. A recepção foi marcada pela emoção e pelo carinho de centenas de torcedores tricolores, que tiveram autorização para entrar na sede do clube. O técnico argentino se comoveu com a manifestação da torcida, chorou e agradeceu o apoio recebido durante sua trajetória no comando do Leão.

As centenas de tricolores se espremiam junto ao alambrado em busca de um toque na mão do treinador. Na chegada ao CT, ele parou o carro, abaixou o vidro e atendeu aos fãs. "Vojvoda, obrigado por tudo. Eu te amo, Vojvoda!", disse um torcedor. "Você vai voltar", afirmou outro. Enquanto entoavam o nome do técnico, parte da torcida também protestava contra o elenco e o CEO do clube, Marcelo Paz.

"Fica, Vojvoda! Fora, panelinha", gritavam. O último dia de Vojvoda em Fortaleza está previsto para o próximo sábado, 19, quando deve retornar à Argentina. Até lá, o treinador vai resolver pendências pessoais e se despedir dos amigos que fez na capital cearense. Desde o anúncio oficial da saída, jogadores e funcionários têm utilizado as redes sociais para prestar homenagens ao argentino. As mensagens, que variam entre textos breves e declarações emocionadas, expressam gratidão, respeito e admiração pelo trabalho de Vojvoda e de sua comissão técnica.