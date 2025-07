Fortaleza publica carta aberta em despedida a Vojvoda: "Muito mais que um técnico"

“Com você, o Fortaleza voltou a brilhar. Com você alcançamos feitos inéditos: três classificações à Libertadores, dois títulos da Copa do Nordeste, três conquistas do nosso penta e a inesquecível ida à final da Sul-Americana. Mas você foi muito mais que um técnico, foi exemplo de fé, fidelidade, caráter e carinho”, diz um trecho do vídeo publicado pelo clube.

O Fortaleza publicou em seu perfil oficial do Instagram, na manhã desta terça-feira, 15, uma carta aberta em despedida ao técnico Juan Pablo Vojvoda. O vídeo, marcado por emoção e reconhecimento, celebra a trajetória histórica do treinador argentino à frente do Tricolor, que se encerrou após quatro anos e dois meses de trabalho.

A despedida de Vojvoda foi anunciada após uma reunião de urgência da diretoria tricolor, realizada na noite da última segunda-feira, 14, em que ficou decidido, de forma consensual, o fim do ciclo do treinador no comando técnico. A decisão foi oficializada em um pronunciamento conjunto do CEO da SAF, Marcelo Paz, e do diretor de futebol, Sérgio Papellin.

“Comunicamos que Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do nosso Tricolor. Decidimos que é hora de encerrar esse ciclo, um ciclo que foi extremamente vitorioso. Vojvoda ajudou a transformar o Fortaleza e o futebol cearense. Conquistou títulos e nos levou a competições internacionais. Conquistou, também, o carinho do torcedor, com seriedade, ética e trabalho. Porém, o futebol exige decisões difíceis e entendemos que é o momento de promover uma mudança necessária”, falou Paz.

Técnico mais longevo e vitorioso da história do Fortaleza, Vojvoda deixa o Leão do Pici após uma série de feitos inéditos. No Tricolor, o técnico comandou o time em 310 jogos oficiais e conquistou 145 vitórias, obtendo 54% de aproveitamento. Além disso, o Fortaleza levantou cinco taças com o argentino.