Ex-diretor do Fortaleza, Alex Santiago se despede de Vojvoda antes de retorno à Argentina

Ex-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, se encontrou com o ex-técnico Juan Pablo Vojvoda nessa quinta-feira, 17, para uma despedida antes do retorno do argentino à sua terra natal, marcado para este sábado, 19. Acompanhado da família, Santiago visitou Vojvoda e sua esposa e foi presenteado com a camisa usada pelo treinador na final da Copa Sul-Americana de 2023. Ele também recebeu uma edição da revista Placar autografada por Vojvoda.

No início de 2021, quando ainda ocupava o cargo de diretor de futebol do Fortaleza, Alex Santiago foi um dos principais responsáveis pela contratação do argentino, até então desconhecido pelo futebol brasileiro. Após a chegada de Vojvoda ao Pici, Alex Santiago foi um de seus principais aliados na adaptação ao clube.