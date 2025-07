Marcelo Grohe? Com Vinicius Silvestre, Fortaleza encerra busca por goleiro

Goleiro Marcelo Grohe estava atuando pelo Al-Kholood, da Arábia Saudita / Crédito: Divulgação/Al-Kholood

As lesões de João Ricardo e Brenno fizeram o Fortaleza ir ao mercado em situação de emergência para contratar um novo goleiro. O Tricolor sondou alguns nomes, entre eles Marcelo Grohe, ex-Grêmio, acertou com Vinicius Silvestre e não busca outro arqueiro, apurou o Esportes O POVO. Titular, João Ricardo fraturou o quinto dedo da mão esquerda no aquecimento antes do Clássico-Rei do último domingo, 13, foi submetido a cirurgia e ficará fora por quatro a seis semanas. Brenno, então, assumiu a vaga diante do Ceará, mas fraturou o quinto dedo da mão direita no fim da partida, também passou por operação e deverá voltar em seis semanas.

Grohe se despediu do Al-Kholood nas redes sociais, o que criou expectativa em alguns torcedores. O contrato na Arábia Saudita chegou ao fim, mas o jogador gaúcho ainda levará alguns dias para deixar o país e concluir a mudança. João Paulo, reserva do Santos, foi procurado para um empréstimo, mas o Peixe só aceita vendê-lo. Mateus Pasinato, do Cuiabá, e Matheus Albino, do CRB, também estiveram no radar, mas os clubes não querem negociá-los. Escolha por Vinicius Silvestre Goleiro Vinicius Silvestre em treino do Palmeiras Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

A opção, então, foi por Vinicius Silvestre, que deixou o Portimonense, de Portugal, já desembarcou em Fortaleza nessa quarta-feira, 16, realizou o primeiro treino junto com o elenco e foi anunciado nesta quinta, 17. O arqueiro de 31 anos também já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá estrear contra o Bahia, sábado, 19, às 16 horas, no Castelão, pela Série A. "A contratação do Vinicius foi uma situação de emergência. Então, optamos por trazê-lo pela experiência já adquirida para poder estar à disposição nos próximos jogos", explicou o diretor de futebol Sérgio Papellin.