Fortaleza anuncia goleiro Vinicius Silvestre até 2026 e já regulariza no BID da CBF

Goleiro Vinicius Silvestre foi formado nas categorias de base do Palmeiras / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Anunciado como novo reforço do Fortaleza, o goleiro Vinicius Silvestre já está à disposição para estrear. O arqueiro de 31 anos, que assinou contrato até dezembro de 2026, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã desta quinta-feira, 17. O goleiro já está integrado ao elenco desde essa quarta-feira, 16, quando realizou o primeiro treino, ainda sob comando do interino Léo Porto.

"Temos as melhores referências sobre ele, sejam dos treinadores e dos clubes que ele passou. Acompanhamos os últimos anos dele em Portugal, onde ele atuou e desenvolveu em campo", apontou o assessor executivo de futebol Marcelo Boeck. Vinicius já deve ser escalado pelo técnico Renato Paiva como titular diante do Esquadrão. A última atuação do arqueiro foi em 3 de maio, na derrota do Portimonense para o Académico, pela Segunda Liga de Portugal.