Adam Bareiro é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza contra o Bahia

Centroavante paraguaio tem nome publicado no BID da CBF e fica à disposição para atuar contra o Esquadrão, no próximo sábado, 19, pela Série A

O centroavante de 28 anos, que assinou contrato até o fim de 2027, foi anunciado no último dia 8, mas ainda não tinha sido registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que ocorreu nesta quinta.

O Fortaleza terá um reforço no setor ofensivo para encarar o Bahia, no próximo sábado, 19, às 16 horas, no Castelão, pela 15ª rodada da Série A. O atacante paraguaio Adam Bareiro, reforço na atual janela de transferências , foi regularizado na manhã desta quinta-feira, 17, e está apto a atuar.

Integrado ao elenco desde a semana passada, Bareiro participa dos treinos normalmente e se torna opção para estrear no clássico nordestino diante do Esquadrão. As outras opções para o setor são Lucero e Deyverson.

A carreira de Adam Bareiro

Adam Bareiro começou a carreira no Olimpia, do Paraguai, e também defendeu River Plate e Nacional, ambos do país de origem, antes de rumar para o Monterrey, do México. Pouco utilizado na América do Norte, foi emprestado para San Lorenzo e Alanyaspor, da Turquia. Retornou ao México, mas para defender o Atlético San Luis.

Em 2022, foi em definitivo para o San Lorenzo e viveu os melhores momentos. O bom desempenhou despertou o interesse do gigante River Plate, que o contratou em 2024. Pelos Millonarios, porém, não marcou gols em 16 partidas e foi emprestado para o Al-Rayyan, do Catar, onde balançou as redes seis vezes em 17 jogos. Fora dos planos do River no retorno, foi vendido ao Fortaleza.