"Não venho substituir o Vojvoda, venho fazer minha história", diz Paiva em chegada ao Fortaleza

Treinador desembarcou na capital cearense na tarde desta quinta-feira, 17. Em conversa com a imprensa, exaltou o projeto esportivo do Leão e elogiou o trabalho de Vojvoda

"São realidades diferentes: Bahia, Botafogo e agora Fortaleza. O que me traz aqui é, de fato, um projeto muito bonito, os últimos anos do clube falam por si, e a grandeza do clube. Muita vontade de melhorar as coisas. Meu colega, Juan Pablo, fez um trabalho fantástico. É uma herança que eu gosto, é isso que nós vamos fazer. Não venho substituir o Vojvoda, eu venho fazer minha história. Vojvoda fez a dele, muito bem feita e bonita. Eu venho fazer minha história porque eu sou eu", disse Paiva.

Novo técnico do Fortaleza , o português Renato Paiva desembarcou na capital cearense na tarde desta quinta-feira, 17, e conversou com os jornalistas presentes no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Na oportunidade, o profissional exaltou o projeto esportivo do Leão, elogiou o trabalho de Vojvoda e mostrou entusiasmo para comandar a equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Espero que seja marcante na história do Fortaleza com títulos, vitória, e, acima de tudo, em fazer a torcida feliz. A torcida do Fortaleza é muito conhecida, já joguei aqui e senti como que é. Chego aqui com muito orgulho e ambição", finalizou.

O português, que foi contratado na quarta-feira, 16, já vai comandar o treinamento com o elenco no Pici na tarde de hoje, 17. A expectativa é de que ele seja regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à beira do campo no duelo contra o Bahia, no sábado, 19.

A carreira de Renato Paiva

Renato Paiva iniciou sua trajetória como treinador de futebol nas categorias de base do Benfica, onde esteve entre 2005 e 2020. Na temporada de 2021, foi contratado pelo Independiente del Valle-EQU, equipe em que conquistou sua primeira taça como técnico de um time principal: a Liga Equatoriana. Posteriormente, também teve passagens pelo Club León (2022) e Toluca (2023 e 2024), ambos do México, além do Bahia (2023) e, de forma mais recente, o Botafogo (2025).