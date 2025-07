Paz cita compras do Fortaleza e nega "garapa" em contratações: "Gasto responsável"

Citando a janela do início do ano e as últimas compras, o CEO da SAF do Tricolor analisou o mercado da bola e o orçamento do clube para novas aquisições

Vivendo uma janela de transferências agitada pelo Fortaleza, Marcelo Paz esteve no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN e comentou o "gasto responsável", como definiu, adotado pelo Fortaleza nas últimas movimentações. Citando a janela do início do ano e as últimas compras, o CEO da SAF do Tricolor analisou o mercado da bola e o orçamento do clube para novas aquisições.

Quanto ao perfil das novas contratações, Paz admitiu que busca características diferentes, como jogadores mais jovens e promissores, mas explicou a busca por atletas experientes no início do ano e rechaçou "garapas" no mercado.