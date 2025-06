Fortaleza oficializa a contratação do atacante argentino Herrera por R$ 13 milhões

O atacante José Herrera, de 22 anos, firmou vínculo contratual com o Fortaleza até 2030 / Crédito: Divulgação/ Fortaleza EC

O Fortaleza oficializou, na noite desta segunda-feira, 30, a contratação do atacante José Maria Herrera, de 22 anos. O Leão desembolsou US$ 2,4 milhões (equivalente a R$ 13 milhões, na cotação atual) para adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Argentinos Juniors, seu ex-clube. O Tricolor ainda possui a opção de comprar mais 20% durante o período de contrato. A temporada de 2025 tem sido a principal de José “Tucu” Herrera com a camisa do Bicho Vermelho, único time que atuou profissionalmente na carreira. Em 19 jogos neste ano, ele balançou as redes em cinco oportunidades e contribuiu com duas assistências. Ao todo, o atacante soma 91 jogos pelo seu antigo clube e passou por todas as categorias de base da seleção argentina.