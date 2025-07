Marcelo Paz não descarta venda majoritária da SAF: "Não há nada que impeça"

O Fortaleza não descarta a possibilidade de uma venda majoritária da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conforme afirmou o CEO Marcelo Paz em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN .

Em caso de uma eventual proposta de venda majoritária, será necessário um quórum mínimo de 50% dos sócios-torcedores aptos a votar. Dentre os votos válidos, a aprovação da venda dependerá de, no mínimo, 85% de votos favoráveis, conforme o estatuto do clube.

“Se hoje o torcedor do Fortaleza quiser mudar o modelo de gestão e tentar uma venda majoritária, está tudo pronto. Não tem nada que impeça”, reiterou Marcelo Paz.

Desde a implementação do modelo de SAF, a Associação é detentora de 100% das ações do Tricolor. Entretanto, José Rolim Machado, presidente do Fortaleza, afirmou que o clube tem trabalhado internamente a fim de organizar a SAF a fim de atrair investidores no mercado externo e vender as ações.